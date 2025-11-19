導遊教內地遊客香港法律 「找學位封紅包會坐監」(有片)

一名香港導遊以普通話向內地旅行團團員講解香港與內地法律的差異，警惕遊客切勿將「內地思維」帶到香港，否則誤墮法網，包括「吃狗肉」、「封紅包」文化。導遊更舉例指曾有內地家長為子女入學向校長送2萬元紅包，結果被判囚4個月。(影片截圖)

一段內地遊客拍攝的旅遊巴影片近日在社交平台流傳。片中一名香港導遊以普通話向內地旅行團團員講解香港與內地法律的差異，警惕遊客切勿將「內地思維」帶到香港，否則誤墮法網，包括「吃狗肉」、「封紅包」文化。導遊更舉例指曾有內地家長為子女入學向校長送2萬元紅包，結果被判囚4個月。

提醒不能吃狗肉

該短片近日上載至內地影片平台「抖音」，片長約2分鐘，一名女導遊強調香港實行普通法，與內地法制系統完全不同，香港沒有「走後門」這回事。她舉例指，曾有一名內地母親為了幫助女兒在香港尋找學校，「找關係」向一名香港校長交了兩萬元紅包；導遊：「在內地送2萬可能還嫌少，但在香港不允許找關係、走後門及送錢送禮，這是嚴重罪行。」最終校長拒絕收錢，更報警處理，該名母親被判處監禁4個月。

除了貪污賄賂提醒，導遊也特別提及香港動物權益法例。提醒在香港吃狗肉、虐待貓狗，甚至虐打雀鳥，均屬刑事罪行。若違反相關規定，將會被控虐待動物。在文化層面，該導遊分享個人經歷，曾有北京旅客想給予小費並說「沒人知道」，但她以「天知地知我自己知」婉轉拒絕，強調香港人重視自律與清廉。

網民讚做埋公民教育 「唔係淨係講飲講食」

該影片在內地及香港社交平台引起熱烈討論，認為導遊為遊客上了寶貴一課，有內地網民留言指「說得好沒毛病，希望內地也普及」、「知道點解相對來講廣東旅客會在香港問題較少嗎？不只是因為語言，更多是三觀和行為作風，因為從少就睇tvb長大，這些法律底線都從小被教育過…」。不少香港網民稱讚該導遊為「良心導遊」、「用心良苦」，應列為「所有內地遊客的必修課」，「呢個導遊真係做得好，做埋公民教育，唔係淨係講飲講食」、「真係需要多啲教育，大家就可以少啲矛盾」。

