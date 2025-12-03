小一入學2026丨2026年度全港18間直、私小學第二輪報名名單

隨着小一「自行分配學位」放榜，2026 / 27年度直、私小學申請已進入最後階段，部份學校更已完成收生程序。

為了讓家長能及早部署小一第二階段的收生程序，本文搜羅了全港18間熱門直、私的小學名單給家長作參考，並列出報名時所需的資料及文件作預先準備。

一般直、私小學申請所需資料及文件

1. 填妥並已貼上近照之申請表

2 .有關報名費 / 支票

3. 出生證明書副本

4. 幼稚園低班(K2)上、下學期及高班(K3)上、下學期學業成績表及評估報告副本

5. 有關子女之校內獎項、代表學校參加之表演項目、校內參與之興趣班或體藝活動，校外參與之興趣班

及其成績、獲得證書資料 (可列表) (必須有頒發機構及頒發日期) 等證書

6. 回郵信封(需貼上$2.2郵票及必須填寫學生姓名及地址)

7. 領洗紙(宗教學校適用)

*詳情可留意學校有關網頁，資料以學校最新上載為準