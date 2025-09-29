小一入學2026丨2026年度全港直、私小學仍可接受報名的學校一覽 附面試熱門題型

隨着小一「自行分配學位」遞交申請的同時，2026 / 27年度直、私小學申請已進行得如火如荼，有些學校更早已完成報名及面試程序。

為了讓家長能趕及最後的報名日期，本文搜羅了全港仍可接受申請的熱門直、私小學名單給家長作參考，並列出報名時所需的資料及文件作預先準備。另外，有見直、私小學的面試即將進行，本文收集了一些較常見的熱門面試題型，以供家長們及早備試，增加心儀學校的取錄機會。

詳情可留意有關學校網頁，資料以學校最新上載為準

一般直、私小學申請所需資料及文件

1. 填妥並已貼上近照之申請表

2 .有關報名費 / 支票

3. 出生證明書副本

4. 幼稚園低班(K2)上、下學期及高班(K3)上、下學期學業成績表及評估報告副本

5. 有關子女之校內獎項、代表學校參加之表演項目、校內參與之興趣班或體藝活動，校外參與之興趣班

及其成績、獲得證書資料 (可列表) (必須有頒發機構及頒發日期) 等證書

6. 回郵信封(需貼上$2.2郵票及必須填寫學生姓名及地址)

7. 領洗紙(宗教學校適用)

全港直資及私立小學面試熱門題型

依圖講故事(中文、英文)

認讀基本字詞 / 串字

英文聆聽 / 會話

生活常識問答題 (如: 國旗 / 物品應用 / 生活常識)

剪圖形 / 拼圖 / 砌積木 / 七巧板

數學基本概念 / 推理 / 排序題 / 數數 / 加減運算

依照故事內容答問題

畫畫 / 填顏色

跟隨老師指示進行互動遊戲 (考驗合群能力)

配對 / 找不同 / 找錯處

重組句子(中文、英文)

分享閱讀過的書籍內容 / 生活習慣等

