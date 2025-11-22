小一入學2026丨2026年度小一自行分配學位週一公布結果 附辦理註冊、叩門、統一派位重要日程

2026/ 27年度官立及資助小一自行派位結果，將於11月24日(星期一)公布，屆時家長可於網上及申請小學查閱有關結果。

根據資料示顯示本年度參與小一「自行分配學位」的學童合共37,581名，較去年同期減少約4,200名，而獲派學位的學童則有19,656名，成功率大約是52.3%，較去年升2.9個百分點，更是自2005年後近20年的新高。當中以「世襲類 / 必收生」類別 (如: 學校教校職員子女及在學的弟妹等)獲派是次學位約佔9,477名(48.2%)，其餘則以「計分類」獲得學位。

小一入學2026丨如何獲得有關申請結果?

教育局提醒已啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於11月24日上午10時起，可透過有關的電子平台查閱子女的申請結果。家長亦可於當天上午9時至下午5時，攜同小一入學的紙本申請表(家長副本)，前往個人申請的相關小學查閱子女的申請結果。

小一入學2026丨取錄者(正取生)家長注意事項

是次獲得「自行分配學位」的申請者(正取生)，其家長必須於11月26日(星期三)或11月27日(星期四)的學校辦公時間內，帶同相關的註冊文件前往所申請的小學為子女辦理註冊手續。但如家長未能在上述日期為其子女辦理有關的註冊手，必須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當的安排，否則學位將會被視作為放棄論。

小一入學2026丨辦理註冊準備

一般辦理註冊手續需準備的文件如下:

1.（紙本申請）小一入學申請表黃色之家長副本

（電子申請）自行分配學位遞交紀錄 / 自行分配學位結果的列印本(需清楚顯示有關資料)

2.子女的香港出生證明書正本

3.子女的護照相片兩張

4. 家長 / 監護人身份證明正本（如委託他人代辦則須提交家長 / 監護人身份證明副本）

5. 準備A4公文袋並貼上郵票，並填寫回郵地址及子女姓名（以便學校寄回有關小一人學資料）

*詳細資料以申請學校公布為準

小一入學2026丨教育局「小一入學電子平台」簡介會

為配合「智慧政府」策略，教育局已於 2023 年起分階段把入學申請全面電子化，以更便捷的方法處理派位的申請程序。為此教育局將於2025年12月11日、13日及18日為家長及幼稚園舉辦三場內容相同的粵語簡介會。當中介紹有關「小一入學電子平台」家長桌面的應用及實際操作。有興趣的家長請於2025年12月2日或之前報名出席上述活動，報名將以先到先得形式處理，額滿即止。

小一入學2026丨自行分配與統一派位比例

根據現行的小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學在自行收生階段，學校至少提供50%學額，當中30%預留予世襲生，包括教職員子女、在讀學生弟妹等。餘下的50%學額將會留待「統一派位」階段分派。