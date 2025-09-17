小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包 申請程序、注意事項、計分方法

教育局已於九月初就26/27年度小一入學的「自行分配學位」公報了最新的詳情，網上申請將由9月18日至9月20日內進行，而親身遞交則可於9月22日至26日到心儀學校遞交申請表。

有關的適齡學童將可獲取相關申請表，而小一入學統籌辦法，將會分為「自行分配學位」及「統一派位」兩個階段進行。「自行分配學位」將會以分計分制取錄學生;「統一派位」則按照學童所屬校網區分填表選校。

為了讓家長對是次申請更清楚了解，本文就有關的申請資格、填表方法、當中的計分準則及注意事項等資料作整合，務求使家長對整個流程能夠充分掌握，盡早策劃及做好部署準備。

小一入學2026丨參加資格 （必須符合下列所有要求）

1. 2026年9月入學時年滿5歲8個月（即2020年12月31日或以前出生）

2. 本港居民

3. 尚未入讀過任何小學

4. 從未獲派小一學位的本港兒童

申請表索取地點 :

如欲為子女參加是次「自行分配學位」，可於在2025年9月1日至26日期間，到以下地點索取有關「小一入學申請表」：

1. 學童就讀的幼稚園 / 幼稚園暨幼兒中心

2. 各區民政事務處（民政咨詢中心）

3. 教育局學位分配組或區域教育服務處

4. 教育局「小一入學統籌辦法」網頁下載有關表格

小一入學2026丨遞交「自行分配學位」申請時間

網上遞交申請 : 在2025年9月20日至22日透過「小一入學電子平台」遞交自行分配學位申請表，但需注意登入系統後，必需於30分鐘內完成有關申請。為免填表時亂中有錯，家長應先在登入前完成有關準備。

親身遞交申請 : 在2025年9月22日至26日將申請表直接交回心儀的小學。若家長未能親自遞交，則可以書面授權他人帶同所需證明文件代為辦理申請手續。

以下為小一入學申請表有關樣本 (資料來源:教育局)

小一入學2026丨自行分配學位申請注意事項

「自行分配學位」在不受校網限制下，只能向任何一所官立 / 資助小學遞交申請。不論是網上或是親身遞交，都只能遞交一次。切勿同時為同一名學童以「小一入學電子平台」遞交申請後，又再以紙本遞重複申請，若一經發現，有關申請將會作廢，敬請注意！

藉此一提，由於是次申請可不受地區所限，家長在選校時應先對所選學校有充分的了解，並對其辦學理念、收生準則和運作模式等有所認知才選擇，並需衡量交通及時間因素作為考慮，而不應只以學校學術成績為目標，並需考量會否以「1 - 1 - 1」的策略為依歸。如學童成功在「自行分配學位」中得到有關學額，學童將不會再參加統一派位。

順帶一提，家長在填寫在填寫申請表的居住地址時，必須填寫個人的真實的居住地址，若以虛假住址獲取學位，其子女的有關申請將會作廢，而所獲派的學位亦同時會被取消。根據香港現行刑事條例，一經定罪，最高刑罰分別可處監禁14年及罰款，敬請注意!

「自行分配學位」的計分方法

「自行分配學位」的收生準則分為兩大類型，包括「世襲類 / 必收生」及「計分類」。

一、世襲類 / 必收生

如果申請學童的父／母在該小學就職，或有兄／姊同時仍在該小學就讀，小學必須無條件取錄這類學生。學校會預留約30%學額給這類學生。

二、計分類

這類學童會以教育局的「計分辦法準則」計算出的分數派位，分數愈高，愈先分配學位。這類學童會在錄取所有「世襲生 / 必收生」後再作分配，而學位約佔學校總學額的20%至50%不等，所以歷史愈悠久的學校「世襲生 / 必收生」的學位也會明顯增加，而每所小學「世襲生 / 必收生」的數量，仍佔全數的20%。為免混亂家長可根據子女的實際情況，於下表「甲1 - 6」及「乙1 - 3」中各選一項再增加上「丙」部的10分，便知道子女所得的實際分數。

小一入學2026丨自行分配學位公布結果日期

官立 / 資助學校將會在2025年11月24日公布有關結果，家長可於當日早上10時起透過「小一入學電子平台」查閱有關結果。

獲取錄的學童 : 將於2025年11月26日至27日兩天辦理入學註冊手續，而無需再參加統一派位。

不獲取錄的學童 : 將會進入第二階段參加「統一派位」。家長可於2026年1月19日至25日透過網上「小一入學電子平台」遞交有關申請，或可於2026年1月24日至25日前往指定有關統一派位中心辦理選校手續。

何謂「1 - 1 - 1」?

所謂「1 - 1 - 1」其實是由「自行分配學位」 + 「統一派位」的甲一 + 「統一派位」的乙一都填寫同一學校，讓學童一旦未能獲派心儀小學，都能靠誠意分「叩門」鋪路，而所謂的誠意分多以傳統名校最為著重。

為此家長們在填寫申請表時，應先選定一間心儀小學作為目標。

但如家長在「自行分配學位」、「統一派位」上的甲部志願填了網外學校，而未能做到「1 - 1 - 1」的效果，也無需過份憂心，因為學校會明白「1 - 1 - 0」也許是環境造成，只要叩門面試表現理想，仍然有機會考慮當中的申請學生。

已接受直資小學學位，仍可報名？

所有接受直資小學獲取學額的小一學位的學童，將不能透過「小一入學統籌辦法」獲派官立或資助小一學位。如學童已透過「小一入學統籌辦法」獲派學位，該學位亦會被取消。

教育局學位分配組有關資料及查詢

地址：九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心西座平台

電話：2832 7700／2832 7740（一般查詢）

24小時自動電話查詢系統：2891 0088

其他分區熱線電話 ： 2832 7610（香港島及離島）、2832 7620（九龍）、2832 7635（新界西）及2832 7659（新界東）

教育局網頁