小一入學2026丨一文看清小一入學統籌辨法申請日期及填表須知

2026/27年度小一入學的「自行分配學位」結果已於往年11月24日揭盅。

「小一入學統籌辦法」亦於本月18日至25日透過「小一入學電子平台」統一派位「選擇學校表格」遞交申請。家長們如需以紙本申請則可於1月24日及25日兩天，將填妥的申請表及有關證明文件，於指定的統一派位中心辨理選校手續，而「統一派位」結果將於本年度6月3日或4日公布。

為了讓家長能有所了解，本文整合了「小一入學統籌辦法」當中的重要日期及填表須知，並就當中的「1 – 1 – 1」 的填表方式加以解釋，以助家長能充分了解和掌握，從而増加入讀心儀小學的機會。

「小一入學統籌辦法」的填表須知

申請表中共分甲、乙及丙三部份。

廣告 廣告

甲部 : 以申請學生的個人資料為主，包括姓名、性別、出生日期、證件編號及通訊地址等；

乙部 : 以家長 / 監護人的個人資料為主，包括聯絡電話及電郵地址等。

丙部: 只適用於參加「自行分配學位」的學生家長填寫，當中需填上申請者的小學名稱，若有兄姊或父母 在該校現屆就讀或就職，即屬「必收生」，否則只須填寫（甲）部；若無，則須以「計分辦法準則」填寫（乙）部

「小一入學統籌辦法」計分方法

「小一入學統籌辦法」計分方法

「小一入學統籌辦法」升小日程

「小一入學統籌辦法」升小日程

小一「統一派位」機制

小一「統一派位共分成兩部份，即甲部及乙部。「統一派位」約佔小一學額的50%。

甲部的學額約佔小一派位學額總數的5%(即「統一派位」的10%)，家長可於甲部不受校網限制的情況下，填寫1至3間任何校網 / 同校網的小學﹔而乙部的學額則約佔小一派位學額總數的10%(即「統一派位」的90%)，家長必須於乙部填寫同住址校網所屬的小學。

在「統一派位」中每位學生將可獲一個「隨機編號」，而該隨機編號的次序愈前，獲派心儀學校的機會率便愈高。電腦將會先處理甲部及第一志願的派位，繼而到乙部及其他志願，如此類推直到派位完結為止。但如申請者已於甲部已獲派位，將不會進入乙部派位環節；反之，如申請未能於甲部獲得派位，將會進入乙部派位。兩者派位機制相同，分別只在於是否有校網所規限。

小學校網對升中「統一派位」的重要性

根據香港教育局所制定，過往升中的「統一派位」也是以學童就讀的小學校網分區而定 (除直資 / 私立小學 / 英基學校協會屬下學校除外)。因此，我們必須提醒家長在選擇官立學校或資助小學的同時，應該是以十二年(小學六年及中學六年)長遠的教育計劃作為目標或部署，而不是只按當前的六年小學生涯作考慮。因為當某學生因搬遷或個別原因，而變成跨區轉校生的時候，很可能會按照不同的校網區域的學生水平，而造成降級或升級的情況發生(所謂降band 或升band)。因而影響到最後中學的派位結果。故此，家長們務必細心考慮，切勿掉以輕心，謹慎考慮自己和孩子的真正需要而作出合適的選擇。

「1 – 1 – 1」的填表方式

所謂「1 – 1 – 1」 的填表方式，即是在「自行分配學位」(第一個1)、而「統一派位」的申請表中的甲、乙部首個志願都是以同一所官立 / 資助學校(第二及第三個1)填寫。

這種方式也是所謂的誠意分，尤其傳統名校最為著重。如此同時，也是為失落於派位結果後的「叩門」安排鋪路，而這一點也是不少學校叩門時增加面試或取錄機會的考慮因素之一。

但如家長在「自行分配學位」、「統一派位」上的甲部志願填了網外學校，而未能做到「1 – 1 – 1」的效果，也不需要過份憂心，因為學校會明白「1 – 1 – 0」也許是環境造成，只要叩門面試表現理想，仍然有機會考慮當中的申請學生。

填寫真確居住地址的重要性

不少家長為求子女入讀最心儀的小學，以傳統名校的校網為目標。但僅此必需提醒家長，在填寫小一入學居住地址一欄時，必須要填寫子女的真確居住地址。否則若一經發現以虛假住址獲取學位，其子女的小一入學申請將會即時作廢，而所獲派的學位亦會被取消。同時所遞交的申請因涉及製造虛假文書或作出虛假法定聲明，實屬刑事條例，一經定罪，將可最高可處監禁14年及罰款。如家長最近曾遷居或快將搬遷，便需盡早通知學位分配組，以茲識別。按照新的住址填選所屬小一學校網內的學校。