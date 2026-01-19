小一入學2026｜全港59間官立及津貼小學「世襲生」超收學額學校名單

「小一入學統籌辦法」將於本月19至25日選校。教育局日前就有關派位，發布了最新的選校名冊。按照現行派位機制，「自行分配學位」和「統一派位」兩個階段所分配的學額，各佔小一派位學額的一半，但若「自行分配學位」不足時，將會從「統一派位」階段的學額中撥起留給「世襲生」(必收生)，繼而令「統一派位」的學額相對減少，因此當中的分配結果，將會是家長填「統一派位」的重要參考資料之一。

根據教育局較早前公布，2026/27年度將有37,581人申請「自行分配學位」，結果有多達19,656人從中獲派學位，估計餘下約有17,925人將會參與「統一派位」。當中超過200所小學的「世襲生」(必收生)進一步蠶食「統一派位」的學額，蠶食學額更多達10個或以上。有見及此，本文列出有關超收的學校名單給家長們作參考。

在「自行分配學位」中超收的學校名單

港島區

九龍區

新界區

何謂「必收生」/「世襲生」？

所謂「世襲生」（又稱必收生），是根據申請學童的父／母在該小學就職，或有兄／姊同時仍在該小學就讀，小學必須無條件取錄這類學生。學校將會預留約30%學額給這類學生。

何謂「計分類」學生?

所謂「計分類」學生，是指利用「計分辦法準則」計算出的分數派位，分數愈高，愈先分配學位。這類學童會在錄取所有「世襲生 / 必收生」後再作分配，而學位約佔學校總學額的20%至50%不等，而每所小學「世襲生 / 必收生」的數量，仍佔全數的20%。

「世襲生」會蠶食「計分辦法準則」學額嗎？

絕對不會。根據教育局現行規定，每所小學的「世襲生」約佔全數學額的30%，但「計分類」的學位約佔不少於20%。但當「世襲生」的申請超出如期學額，學校將會借調「統一派位」的學位彌補不足；如學額未能盡用，學校將會以「計分類」自行分配。如「世襲生」數量愈多，只會蠶食「統一派位」的學額，而「計分類」學額將不會受影響。