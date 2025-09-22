小一入學2026丨九龍區小一「自行分配學位」熱門學校超收情況一覽 附「1 - 1 - 1」填表攻略

2026年度小一「自行分配學位」即將開始，就歷年資料顯示港島區 / 九龍區 / 新界區熱門小學中，過去都不乏超額收生的情況，有學校更超出預算的50%學額。有見及此，為求家長能夠及早計劃「自行分配學位」及「統一派位」的選校方向，本文綜合了往年九龍區熱門學校超收的情況，給家長們作參考。

「1 - 1 - 1」的填表攻略

所謂「1 - 1 - 1」 的填表方式，即是在「自行分配學位」(第一個1)、而「統一派位」的申請表中的甲、乙部首個志願都是以同一所官立 / 資助學校(第二及第三個1)填寫。

這種方式也是所謂的誠意分，尤其傳統名校最為著重。如此同時，也是為失落於派位結果後的「叩門」安排鋪路，而這一點也是不少學校叩門的考慮因素之一。

但如家長在「自行分配學位」、「統一派位」上的甲部志願填了網外學校，而未能做到「1 - 1 - 1」的效果，也不需要過份憂心，因為學校會明白「1 - 1 - 0」也許是環境造成，只要叩門面試表現理想，仍然有機會考慮當中的申請學生。

