小一入學2026丨港島區小一「自行分配學位」熱門學校超收情況一覽

2026年度小一「自行分配學位」即將開始，就歷年資料顯示港島區 / 九龍區 / 新界區熱門小學中，過去都不乏超額收生的情況，有學校更超出預算的50%學額。有見及此，為求家長能夠及早計劃「自行分配學位」及「統一派位」的選校方向，本文綜合了往年港島區熱門學校超收的情況，給家長們作參考。

甚麼是超收?

所謂「超收」就是該校在「自行分配學位」階段中的甲類申請人數比預期為多，,而導致學校因此而超出預留的學額。而根據教育局現行的小一入學制度，在「自行分配學位」的階段中，學校至少需提供50%學額，而當中30%則需要預留給世襲生，包括父母是該校校友或教職員、在讀學生的弟妹等。因此，歷史愈悠久的學校，競爭便會更激烈。而學校超收的人數愈多，「統一派位」的學額就會因此而有所縮減，所以家長們如需以「1 - 1 - 1」的策略入學，又或是將會參加「統一派位」，學校有否超收都是重要參考因素。

