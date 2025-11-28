小一入學2026丨小一自行分配學位 港島區27間熱門學校超收情況一覽

根據全港參與「小一自行分配學位」的學校網頁及資料顯示，部分學校會有超收的情況出現，而人數則由1至15人不等，當中不乏地區性熱門名校。就資料顯示本年度參與官立及資助小學的自行分配學位的學童約37,581名，而獲派學位的學童則有19,656名，當中以「世襲類 / 必收生」類別 (如: 學校教校職員子女及在學的弟妹等)，是次獲派學位約佔9,477名(48.2%)，其餘則以「計分類」獲得是次學位。由此可見，若自行派位收生愈多，則「統一派位」學額便會愈少，當中的重要性實在不容忽視。

有見及此，本文綜合小一入學2026有關資料，整合了港島區27間小學的取錄結果給家長們作參考，以便為「統一派位」及早部署。