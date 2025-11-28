小一入學2026丨小一自行分配學位 九龍區55間熱門學校超收情況一覽

根據全港參與「小一自行分配學位」的小學網頁與公開資料顯示，部分學校出現超收情況，超收人數介乎 1 至 15 人不等，其中包括多間地區熱門名校。

本年度申請官立及資助小學自行分配學位的學童共有約 37,581 人，而最終獲派學位者為 19,656 人。其中，「世襲類／必收生」佔約 9,477 人，約等於獲派人數的 48.2%；其餘則以「計分類」取得學位。由此可見，自行收生數量愈多，留給「統一派位」的學額便愈少，其影響不容忽視。

廣告 廣告

本文綜合了有關資料，整合了全港九龍區55間小學的取錄結果給家長們作參考，以便為「統一派位」及早部署。