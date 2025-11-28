精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
小一入學2026丨小一自行分配學位 新界區127間熱門學校超收情況一覽
翻查多間參與「小一自行分配學位」的小學網頁後發現，不少學校今年出現超收情況，超收幅度由 1 至 15 人不等，當中包括多所區內熱門名校。
數據顯示，今年共有約 37,581 名學童申請官立及資助小學的自行分配學位，最終成功獲派的則有 19,656 人。其中，「世襲類／必收生」的學童——包括教職員子女、在讀學生的弟妹等——約佔 9,477 人，即近一半（48.2%）。其餘學位則由「計分類」申請者獲得。可見，自行分配階段收生越多，留到「統一派位」的學額便越少。
本文綜合小一入學2026有關資料，整合了新界區127間小學的取錄結果給家長們作參考，以便為「統一派位」及早部署。
其他人也在看
FI專欄｜大埔宏福苑五級火 不徹查難以服眾｜林中榕
這是香港回歸以來最慘痛的人禍，大埔宏福苑五級大火，截稿時，死亡人數已升至94人，一名消防員在救援中殉職。火勢從11月26日下午於外牆維修棚架爆發，吞噬逾2000個單位的家園。 慘劇已成定局，傷痛難以逆轉，但社會最不能止於悲傷，更不能讓真相被時間沖淡。若這場可預防的災難最終只換來一份敷衍的報告、幾個低層背鍋者、幾條不痛不癢的改善建議，那才是對死者最大的二次傷害。 不徹查，難以服眾；不追責，無以重建公眾對政府、對制度、對這座城市的信心。 首先必須正視的，是這場火災本質上是一場「系統性失守」的惡果，而非單純意外。火種來自外牆維修棚架，這一點已獲初步確認：每戶窗外更被發泡膠板包裹，火勢如脫韁野馬，垂直竄升至上層單位。而且不少住戶指出未有聽到任何火警鐘聲，是否火警系統全部失靈？這場火災，由外到內都充滿問題。 更令人震驚的是，勞工處去年回覆宏福苑的居民的查詢電郵中指出，維修工程「不涉及明火」，故「棚架火險相對較低」，並強調勞工法例「不涵蓋棚架阻燃標準」，處方能否解釋如何得出這個結論？ 為何勞工處未要求強制防火塗層或金屬替代物料？為何未在工程啟動前進行火險評估？這些事實，暴露了監管從源頭即已失靈：註Fortune Insight ・ 1 小時前
Black Friday優惠2025｜四大飲食平台網購優惠碼大放送！自助餐/放題/下午茶/大閘蟹/片皮鴨限時半價起（持續更新）
雙11剛剛過去，即將迎來11月28日的Black Friday 2025！本文為大家整合即日起至黑色星期五期間的四大餐飲平台限時優惠、優惠碼，深受讀者喜愛的KKday、Klook、Trip.com的自助餐、放題、下午茶優惠，有機會搶到買1送1；入手聖誕禮盒、零食限時88折而且免運費的Pinkoi，這些網上平台許多黑五優惠比起現場購買更便宜。為方便大家可以每日看到最新黑色星期五優惠產品及折扣，Yahoo購物專員每日第一時間在此更新最新推出的優惠，等大家開賣時可以用最快速度搶購！年尾是與親朋好友一起食大餐的好時機，大家記得bookmark文章，預定心水餐廳、禮盒，品嚐美食獎勵自己，亦都獎勵身邊人！Yahoo Food ・ 27 分鐘前
宏福苑大火｜張柏芝王嘉爾分別捐100萬港元 韓團aespa和i-dle捐款祈願平安
大埔宏福苑日前發生五級火災，唔少機構、商戶捐出數以千萬，緊急支援救災工作，包括李嘉誠基金會、公益金、李兆基基金會等等。而唔少藝人都宣布將會出一分力，例如吳千語捐出港幣30萬元，文詠珊及高海寧分別捐出20萬元，注入「仁濟緊急援助基金」。王嘉爾宣布透過東華三院捐出100萬，張柏芝工作室亦於昨日（27日）發出公告，捐贈100萬港元：「香港新界大埔火災牽動社會各界心弦。張柏芝通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過渡安置及生活物資補給等。攜手相助，共渡難關。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。Yahoo新聞 ・ 1 天前
勞工處展開為期兩周全港特別執法行動 巡查維修工程地盤防火設施等
勞工處發言人表示，對於大埔宏福苑五級火警導致多人傷亡，勞工處將於今日(28日)起展開為期兩周的全港性特別執法行動，巡查架設有大型棚架的樓宇維修工程地盤的防火設施及火災應變安排，當中包括檢查棚架上的棚網符合阻燃性的認可標準。同時配合屋宇署巡查正進行外牆大維修而有架設大型竹棚架的樓宇，確保設置棚架上的棚網符合相關工作守則及指引的要求。AASTOCKS ・ 3 小時前
鷹君羅嘉瑞1.1億掃4伙海盈山 施永青旗下基金連購九龍區4伙
樓市回暖，吸引城中名人入市。鷹君主席及董事總經理羅嘉瑞家族，近日連環入市，以約1.12億元購入黃竹坑站海盈山4個單位，該家族近半年以約3.25億大舉掃貨。早前高調唱好樓市的中原創辦人施永青旗下基金，近期亦連環入市買入4伙九龍區單位，合共斥資7,334萬元。28Hse.com ・ 1 小時前
納芯微今起招股入場費近11,717元 引比亞迪小米等七基投
已在科創板上市的模擬芯片商納芯微(2676.HK)(688052.SS)公布在港招股詳情，計劃全球發售1,906.84萬股H股，香港公開發售佔約10%(190.69萬股)，國際配售部分佔約90%(1,716.15萬股)，最高發售價為每股116元，預料集資最多約22.11億元。每手買賣單位100股，入場費約11,716.99元。AASTOCKS ・ 4 小時前
中國遊客返國遺失64萬驚魂！ 通風窗忘包到警方口袋塞錢？
哎喲，成田機場本該是中國遊客返家帶伴手禮的快樂終點，誰知10月2日，一名73歲中國女性從日本旅遊回國時，在3號航站樓安檢處遺失裝64萬日圓（約2.9萬人民幣）的錢包Japhub日本集合 ・ 23 小時前
香港高層住宅發生致命火災後警方逮捕三人 竹製棚架成調查焦點
【彭博】— 在香港一處高層住宅群發生致命火災後，當地警方以涉嫌過失殺人逮捕了一家工程公司的三名人員。該事件也重新引發了對香港在重大翻修工程中使用竹製棚架的審查。Bloomberg ・ 1 天前
滙豐與恒生聯合捐款3,000萬元 支援宏福苑受災人士
滙豐及恒生(0011.HK)聯合宣布，捐出3,000萬元，用於支援近日大埔宏福苑火災中受影響的家庭及個人的災後救援和重建工作。 滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，為是次受災人士深感難過並致以深切慰問，亦衷心感謝所有前線救援服務人員，包括一眾捨己為人的消防員。AASTOCKS ・ 3 小時前
工程公司3人涉誤殺 廉署專組查貪 警搜宏業建築取證 將向大判二判工人問話
大埔宏福苑火災傷亡慘重，警方初步調查後，在周四（27日）凌晨約2時拘捕3名建築工程公司男負責人，涉嫌誤殺。警務處新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒同日凌晨4時見記者時透露，懷疑建築物外牆的保護網、防水帆布等未符合防火標準。廉政公署同日下午表示將成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。信報財經新聞 ・ 10 小時前
【759阿信屋】今期熱選（28/11-02/12）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Riska濃湯粟米球 $18.9/3件、759阿信屋韓國切件泡菜、職人逸品韓國泡菜-甜、韓國雜錦泡菜、蘿蔔乾泡菜 $39.8/2件、Suntory Boss絲滑黑咖啡 $15.9/2件、伊右衛門濃厚抹茶蜜爆谷 $21.9/2件！YAHOO著數 ・ 3 小時前
地盤圍網需符合三大阻燃標準 中、美、英哪個最安全？
宏福苑火警後，本港棚網阻燃制度受關注。中、美、英三大標準阻燃時間差異大，美國要求2秒內自滅，中國為4秒，英國分三級。制度是否足夠？Yahoo 地產 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火慘劇，引發公眾關注大廈圍網的安全隱患，各地區陸續湧現不同屋苑開始拆除圍網的消息，有居民剪取樣本測試燃燒，豈料「一點即着」，抗燃性欠佳。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（ 26 日）下午發生火警，至下午 6 時 22 分升為五級，事故中造成 55 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發屋苑所在的大埔區，地區防火委員會在過去約 6 年推動防火宣傳和教育，相關工作多圍繞宣傳活動、嘉年華、山火預防及家居安全等範疇。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
身體力行｜施永青基金4746萬買3層樓 分佈九龍站及奧運站
日前豪言香港樓市6年大升85%的中原集團創辦人施永青旗下基金在他偉論發表前斥資4,746萬元買「三」樓！3層樓...BossMind ・ 3 小時前