小一入學2026丨小一自行分配學位 新界區127間熱門學校超收情況一覽

翻查多間參與「小一自行分配學位」的小學網頁後發現，不少學校今年出現超收情況，超收幅度由 1 至 15 人不等，當中包括多所區內熱門名校。

數據顯示，今年共有約 37,581 名學童申請官立及資助小學的自行分配學位，最終成功獲派的則有 19,656 人。其中，「世襲類／必收生」的學童——包括教職員子女、在讀學生的弟妹等——約佔 9,477 人，即近一半（48.2%）。其餘學位則由「計分類」申請者獲得。可見，自行分配階段收生越多，留到「統一派位」的學額便越少。

廣告 廣告

本文綜合小一入學2026有關資料，整合了新界區127間小學的取錄結果給家長們作參考，以便為「統一派位」及早部署。