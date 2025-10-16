「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
小傷口變截肢大禍！食肉菌防不勝防 72小時救命關鍵
早前一名47歲男子因扭傷接受中醫針灸治療，數日後竟被「食肉菌」入侵，引發壞死性筋膜炎，最終需截斷左下肢保命。這起事件敲響警鐘——究竟這種致命病菌如何侵襲人體？誰是高危族群？又該如何防範？
~
「食肉菌」是什麼？
「食肉菌」的醫學名稱為甲類鏈球菌（Group A Streptococcus，簡稱GAS），是一種可在人體皮膚、咽喉潛伏的常見細菌，多數情況下不會引起重症。但若經由皮膚傷口進入體內，便可能釋放毒素，引發壞死性筋膜炎，迅速破壞皮下組織、筋膜與肌肉，導致器官衰竭甚至死亡。此感染進展極快，病情往往在短短24至72小時內急速惡化，若未及時治療死亡率可高達30%。
~
延伸閱讀： 修甲、剪指甲太短藏切指危機 7招預防甲溝炎
~
如何會到感染食肉菌？
傷口接觸：如切割傷、擦傷、燙傷、針灸、注射、穿耳等。
皮膚病變：如濕疹、潰瘍導致皮膚屏障受損。
飛沫傳播：與感染者密切接觸，透過咳嗽、打噴嚏傳播。
海水或海鮮感染：尤其是另一種「創傷弧菌」，常見於生蠔等未熟海鮮中。
~
誰是高風險人士？
並非所有人感染後都會發展為壞死性筋膜炎，但以下族群需格外警惕：
糖尿病或慢性病患者：如腎病、肝病、高血壓。
免疫力低下者：癌症治療中、服用類固醇或免疫抑制劑者。
皮膚有傷口的人：哪怕是微細的抓痕、蚊叮或針孔。
年長者及幼童：免疫系統較弱。
肥胖人士：研究顯示其感染後併發重症的機率亦較高。
食肉菌的警號
壞死性筋膜炎初期症狀易與普通感染混淆，但若出現以下情況應立即就醫：
傷口劇烈疼痛，程度與表面外觀不符
區域性紅腫、發熱、變色，甚至出現水泡或黑斑
突然高燒、畏寒、心跳加快、低血壓
意識混亂、虛弱無力，可能進入敗血性休克
重點：早期診斷是關鍵，愈早使用抗生素及清創手術，存活率愈高。
~
預防食肉菌感染1. 處理傷口不可馬虎
即使只是蚊叮、針孔或輕微擦傷，也應：
用生理鹽水或消毒藥水清洗
使用無菌紗布覆蓋，保持乾爽
傷口未癒合前避免游泳、泡海水
2. 慎選醫療服務
針灸、拔罐、注射等侵入性療程應：
選擇正規持牌診所
留意是否使用一次性針具
醫師應消毒雙手及針刺部位
3. 避免進食未煮熟的海鮮
尤其是生蠔、刺身，建議高風險族群完全煮熟後才進食，處理生食時應戴手套，防止刺傷感染。
4. 提升免疫力
均衡飲食、規律運動、充足睡眠
慢性病患者應穩定控制血糖、血壓
5. 防護
家中急救箱應備齊優碘、無菌敷料、生理鹽水，避免單一依賴酒精。若傷口深或接觸污染物，建議就醫評估是否需要預防性抗生素。
~
不幸食肉菌感染怎麼辦？
若經確診為壞死性筋膜炎，時間就是生命，把握黃金72小時非常關鍵，治療步驟包括：
立即靜脈注射廣效抗生素
緊急清創手術，移除壞死組織
嚴重時需入住ICU、接受多次手術，甚至截肢保命
~
毋須恐慌但不能鬆懈
「食肉菌」雖屬罕見，但一旦爆發，後果嚴重。市民無需過度驚慌，但應提高警覺，重視每一道傷口，選擇安全治療方式，養成良好衛生習慣。
記住一句話：「一針一傷口，一護一安全」，防範從你我做起。
