小傷口變截肢大禍！食肉菌防不勝防 72小時救命關鍵

早前一名47歲男子因扭傷接受中醫針灸治療，數日後竟被「食肉菌」入侵，引發壞死性筋膜炎，最終需截斷左下肢保命。這起事件敲響警鐘——究竟這種致命病菌如何侵襲人體？誰是高危族群？又該如何防範？

「食肉菌」是什麼？

「食肉菌」的醫學名稱為甲類鏈球菌（Group A Streptococcus，簡稱GAS），是一種可在人體皮膚、咽喉潛伏的常見細菌，多數情況下不會引起重症。但若經由皮膚傷口進入體內，便可能釋放毒素，引發壞死性筋膜炎，迅速破壞皮下組織、筋膜與肌肉，導致器官衰竭甚至死亡。此感染進展極快，病情往往在短短24至72小時內急速惡化，若未及時治療死亡率可高達30%。

如何會到感染食肉菌？

傷口接觸 ：如切割傷、擦傷、燙傷、針灸、注射、穿耳等。

皮膚病變 ：如濕疹、潰瘍導致皮膚屏障受損。

飛沫傳播 ：與感染者密切接觸，透過咳嗽、打噴嚏傳播。

海水或海鮮感染：尤其是另一種「創傷弧菌」，常見於生蠔等未熟海鮮中。

針灸、拔罐、注射等侵入性療程應慎選醫療服務機構。

誰是高風險人士？

並非所有人感染後都會發展為壞死性筋膜炎，但以下族群需格外警惕：

糖尿病或慢性病患者 ：如腎病、肝病、高血壓。

免疫力低下者 ：癌症治療中、服用類固醇或免疫抑制劑者。

皮膚有傷口的人 ：哪怕是微細的抓痕、蚊叮或針孔。

年長者及幼童 ：免疫系統較弱。

肥胖人士：研究顯示其感染後併發重症的機率亦較高。

食肉菌感染的常見誤區澄清

食肉菌的警號

壞死性筋膜炎初期症狀易與普通感染混淆，但若出現以下情況應立即就醫：

傷口劇烈疼痛，程度與表面外觀不符



區域性紅腫、發熱、變色，甚至出現水泡或黑斑



突然高燒、畏寒、心跳加快、低血壓



意識混亂、虛弱無力，可能進入敗血性休克

重點：早期診斷是關鍵，愈早使用抗生素及清創手術，存活率愈高。

預防食肉菌感染1. 處理傷口不可馬虎

即使只是蚊叮、針孔或輕微擦傷，也應：

用生理鹽水或消毒藥水清洗

使用無菌紗布覆蓋，保持乾爽

傷口未癒合前避免游泳、泡海水

2. 慎選醫療服務

針灸、拔罐、注射等侵入性療程應：

選擇正規持牌診所

留意是否使用一次性針具

醫師應消毒雙手及針刺部位

3. 避免進食未煮熟的海鮮

尤其是生蠔、刺身，建議高風險族群完全煮熟後才進食，處理生食時應戴手套，防止刺傷感染。

4. 提升免疫力

均衡飲食、規律運動、充足睡眠

慢性病患者應穩定控制血糖、血壓

5. 防護

家中急救箱應備齊優碘、無菌敷料、生理鹽水，避免單一依賴酒精。若傷口深或接觸污染物，建議就醫評估是否需要預防性抗生素。

不幸食肉菌感染怎麼辦？

若經確診為壞死性筋膜炎，時間就是生命，把握黃金72小時非常關鍵，治療步驟包括：

立即靜脈注射廣效抗生素

緊急清創手術，移除壞死組織

嚴重時需入住ICU、接受多次手術，甚至截肢保命

毋須恐慌但不能鬆懈

「食肉菌」雖屬罕見，但一旦爆發，後果嚴重。市民無需過度驚慌，但應提高警覺，重視每一道傷口，選擇安全治療方式，養成良好衛生習慣。

記住一句話：「一針一傷口，一護一安全」，防範從你我做起。