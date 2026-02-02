宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
小儀婚後首度現身自揭最愛與先生相處模式 望被稱呼「好太」：我先生係好好先生
小儀去年年尾突然宣布婚訊，與圈外男友拉埋天窗，不少網民都大感驚訝。昨日（1日），小儀與 Lokman@MIRROR 齊齊出席活動就被問及與老公相處等問題，小儀更大爆最愛老公一個行為，直言唔會令自己有太大壓力，更透露離開商台原因。
新年將至，擁有新身分的小儀邊低調曬婚戒邊透露希望被稱呼「好太」：「我覺得我丈夫係好好先生，我又係好好嘅太太！」至於被問及與先生相處，會否陪同工作，Lokman先搞笑指：「一陣佢就吊落嚟，Book咗架直升機！」小儀就甜爆透露先生並不會過度理會自己工作：「我喜歡佢一樣嘢就係佢唔會好理我工作啲嘢，唔會話偷雞『裝』我，咁我會好大壓力！」
被問及離開商台原因，小儀透露想要多些時間做自己喜歡的事情，有電台正職壓力很大，希望可以放輕鬆自己步伐，而自己暫時亦未有生小朋友計劃。
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊指揮權高度集中於一人之手。隨著張又俠落馬，北京對台策略正從直接動武轉向灰色地帶施壓，包括軍演、心理戰、法律戰與網路攻擊。分析指出，短期內入侵台灣機率下降，但對台壓力恐
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹
陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。
張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛
張智霖與袁詠儀19歲的兒子張慕童（暱稱「魔童」），1月26日和父母一起現身香港機場，被網友偶遇。他的身高成為焦點，目測已超過185公分，站在人群中特別顯眼。
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
大S離世1周年雕像揭幕 S媽低調抵墓園全面戒備
台灣女星大S（徐熙媛）去年2月2日病逝於日本，終年48歲，骨灰長眠於金寶山，今天正是她逝世一周年的日子，下午2點將舉辦紀念雕像揭幕儀式，屆時將由S媽、小S、老公具俊曄等人，共同揭開包覆在外的帆布，稍早，S媽已經率先抵達現場，表情相當哀戚，讓人相當不捨。
消委會肉乾肉鬆│1款豬肉乾驗出獸藥殘餘！13款樣本檢出可致癌物 僅「媽媽的廚房」肉鬆無鈉超標（附總評高分名單）
消委會肉乾肉鬆大檢閱！肉乾、肉鬆和肉紙惹味可口，是深受歡迎的零食，消委會557期就測試市面上30款肉乾零食樣本，包括豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙樣本的食用安全和營養價值。發現價值$170的美珍香牛肉乾竟屬出含可致癌物！而林珍香脆豬肉乾被驗出獸藥殘餘AOZ，而在高糖高鈉的肉乾下，竟有一款豬肉鬆不屬高鈉？ 立即繼續看Yahoo消委會肉乾報告！
比特幣暴跌！爆倉人數超42萬人、特朗普提名沃什衝擊市場
比特幣與以太坊重挫，加密市場 24 小時爆倉金額達 25.59 億美元。特朗普提名沃什出任聯儲局主席，引發降息預期重估，美元走強、金銀與加密資產全面承壓。
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
恒指午後跌幅曾擴至逾800點 新世界跌逾一成
港股午後續跌，恒指一度跌逾800點，現跌796點，報26593點，成交2263億元。
2026馬年陳定幫生肖運程：馬、羊、猴篇｜屬馬犯太歲小心金錢糾紛、屬羊易遇貴人、屬猴提防血光之災
陳定幫2026馬年生肖運程｜2026馬年對於屬馬、屬羊與屬猴的人而言是一個變數特別多的關鍵之年，有生肖在這一年迎來轉機，有的則事業與運氣同步上升，也有生肖在人際與感情關係接連受考驗。究竟這3個生肖在2026年將面對甚麼危機與機遇？以下即逐一拆解2026馬年的財運、事業、感情與健康運勢，讓你在新一年順順利利把握先機！
一周星星 ｜許文軒車輪轉刁鑽提問助觀眾解開「獅子王」「貓女郎」「企鵝人」「白羊君」身份之謎
《中4》四位面具藝人，則會接受主持許文軒Edmond各種「刁鑽大逼供」，好讓《中4》能掌握更多關於4人真實身份的線索。其中一條最驚爆的問題的答案
MIRROR第一準人夫！Stanley邱士縉宣布訂婚，九年長跑的理解：愛情永遠沒有一凹一凸
MIRROR終於有第一位準人夫出爐，並不意外，是「大表哥」Stanley邱士縉。Stanley和女友Alina李炘頤交往九年，走過二人分別參加《造星》的時期，也走過家人的離合，終於宣布準備成為餘生繼續同行的伴侶。過往Stanley也不時分享自己對感情的看法，來重溫一下這位「深情擔當」的戀愛觀。
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）
大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！
BLACKPINK Lisa「泰國觀光大使」造型美如公主，穿上Balmain金色泰絲禮服向泰后致敬
BLACKPINK Lisa於高訂時裝周期間動向備受矚目，她最近以「Amazing Thailand」觀光大使身份，身穿Balmain特製的金色高訂泰絲禮服亮相曼谷，化身現代公主備受關注，委多網民看到Lisa的造型後都說：「好似公主」。
特朗普導致「五眼聯盟」崩解？美國兩大盟友靠攏中國
曾被視為牢不可破的戰後國際秩序基石，即美國的全球領導地位及其核心盟友體系，正浮現明顯裂痕。隨著新的一年開始，被視為全球歷史最悠久的情報共享體系「五眼聯盟」其中已有兩個成員國釋出明確訊號，開始鬆動過往立場，準備重新評估與中國之間的互動關係。
星光背後 ｜陳松伶憶述半生受盡打擊 做婚前檢查發現不育 ： 係一個遺憾
1985年15歲參加《歡樂今宵》模仿葉蒨文大賽入行的陳松伶(松松)，91年憑《天涯歌女》一劇飾演金嗓子周璇爆紅全港，唱片更大賣六白金。
林雅詩生日太興奮 手舞足蹈走光收場
【on.cc東網專訊】性感女星林雅詩（Grace）昨日(1月31日) 48歲生日，選擇在外地度過，她在社交平台上載短片，片中她身處酒店內，穿上無袖上衣和短裙，面對鏡頭風情萬種，風騷地勾手指頭，動作多多的她，更不慎失守走光，認真老貓燒鬚。
韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓 心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」 全場淚崩
明天（2月2日）是台灣已故女星徐熙媛（大S）辭世一週年，許多人對於大S突然猝逝，至今仍然心痛惋惜及念念不忘...
【新聞點評】黑道改朝換代 日本「匿流」冒起
上周短短12小時內，香港和日本接連發生3宗巨額日圓搶劫案，涉款達4.81億日圓（約2433萬港元），震驚港日兩地。
網上熱話｜內地網民分享搭小巴經歷 社恐不敢嗌有落 最終去錯地方？
香港有不同的交通工具，而出名車速快的小巴，是不少乘客的選擇。惟小巴不設報站功能，下車時亦需要提早揚聲，不時有乘客打趣指「嗌有落猶如一場心理戰」。近日就有網民在社交平台分享一張貼在小巴上的告示，提醒乘客若不清楚在哪一個站下車，應在上車前禮貌地問清楚，該網民就認為小巴司機很幽默。不少內地網民分享在香港坐小巴的經歷，有網民直言因不敢搭話而到了另一個目的地。