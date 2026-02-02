小儀婚後首度現身自揭最愛與先生相處模式 望被稱呼「好太」：我先生係好好先生

小儀去年年尾突然宣布婚訊，與圈外男友拉埋天窗，不少網民都大感驚訝。昨日（1日），小儀與 Lokman@MIRROR 齊齊出席活動就被問及與老公相處等問題，小儀更大爆最愛老公一個行為，直言唔會令自己有太大壓力，更透露離開商台原因。

新年將至，擁有新身分的小儀邊低調曬婚戒邊透露希望被稱呼「好太」：「我覺得我丈夫係好好先生，我又係好好嘅太太！」至於被問及與先生相處，會否陪同工作，Lokman先搞笑指：「一陣佢就吊落嚟，Book咗架直升機！」小儀就甜爆透露先生並不會過度理會自己工作：「我喜歡佢一樣嘢就係佢唔會好理我工作啲嘢，唔會話偷雞『裝』我，咁我會好大壓力！」

被問及離開商台原因，小儀透露想要多些時間做自己喜歡的事情，有電台正職壓力很大，希望可以放輕鬆自己步伐，而自己暫時亦未有生小朋友計劃。

