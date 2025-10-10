小儀宣佈退休離開商台 森美祝福：我戥你高興！

56歲商台著名DJ小儀，今日（10日）於節目內宣佈退休，並會離開商台！今日她如常與拍檔森美、梁嘉琪開節目《早霸王》，但小儀竟在節目中宣佈她會退休，並強調不是健康有事，只是想尋找人生下半場！

她於節目內都講到以前要返工不能進修，所以會考慮接下來進修計劃，獲得森美大力支持。森美又講：「呢段時間係認清自己嘅時候，要喺中年危機前搵到自己嘅人生。你完成咗小儀嘅目標，可以搵第二人生，我戥你高興！」小儀：「呢次算係我人生第二次勇敢，第一次係考入商台。而家都爽㗎！我係903嘅忠粉，我仍然會聽903！」

小儀1996年正式成為商台DJ，並與森美組成拍檔，二人一直合作多年，形象深入民心。小儀後來又轉投幕前，參與拍劇及綜藝節目，亦深得觀眾歡迎。其主持過的電台節目包括：《森美變態樂園》、《森美小儀dot dot dot》、《森美小儀山寨王》、《架勢堂》、《早霸王》等。