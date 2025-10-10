小儀宣布「裸辭」電台 服務30年月底正式離任

【on.cc東網專訊】藝人及DJ阮小儀與森美自組成黃金拍檔後，人氣有升無減，二人由DJ變藝人，拍劇、電影、主持等全部大受歡迎。然而於最新一期節目中，小儀拋出震撼彈，宣布將會離開效力30年嘅電台，10月31日將會係其最後上班日。對於「裸辭」決定，小儀同時公開澄清並非健康出現問題，佢表示離開係為開拓新人生，希望有更多時間陪伴家人及享受生活。佢坦言自己「唔識得分心」，難以同步享受人生與兼職工作。最佳拍檔森美雖以節目立場表示「唔允許」，但作為朋友仍為佢展開新生活感開心。

小儀自1994年入職電台，一開始為廣告創作部工作，兩年後在聲演搞笑節目《廢話小說》獲得高層賞識，隨後轉職為唱片騎師（DJ），並在1998年開始獲得獨力主持節目名為《從前有個阮小儀》，及與森美合作多個爆紅節目《森美變態樂園》及《早霸王》等。

稍後，小儀以「如喺節目講嘅一樣，我走喇。」開頭發長文，抒發離開之情，着大家唔使戥佢可惜，佢想趁今年開展新生活：「我今年好純粹地選擇 想喺11月自己生日月開始，好好地完結本身嘅崗位，然後誠實地 安然地去開始我另一段小路。」又表示仍然會工作，希望同客戶可以有機會繼續合作愉快。

