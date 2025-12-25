小儀聖誕節宣布已婚：令我人生下半場更精彩

早前離開商台的55歲阮小儀出名是單身貴族，日前在另一節目中更大談「單身焦慮」，想不到她今日（25日）即趁聖誕節報喜，宣布已婚嫁作人妻！

55歲阮小儀早前離開商台

小儀在社交媒體貼上一張與對方輕輕牽手的照片

小儀在社交媒體貼上一張與對方輕輕牽手的照片，二人都戴上結婚對戒，她寫道：「2025年，對我嚟講，係一個好年份。多謝你，令我人生下半場更精彩。亦想與愛我的你們分享，多謝你們滿滿的祝福。聖誕快樂。」獲得大量網民留言祝賀。

小儀曾自爆情路坎坷

小儀曾在ViuTV節目《吃掉前男友》上自爆情路坎坷，她曾與出版社CEO拍拖7年，雙方已達談婚論嫁，但對方出軌及在她30歲時提出分手，令她飽受情傷，但今日她終於得到幸福，令人更為感動。