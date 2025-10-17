小儀離商台 《早霸王》月底壽終正寢 梁嘉琪同步離開 森美：完成歷史任務

效力商台30年嘅阮小儀上周宣布將於10月底離職，而小儀同森美、梁嘉琪主持，開播16年嘅《早霸王》，亦喺今日宣布隨住小儀離開而完結，加入節目3年多嘅梁嘉琪亦會暫時唔做電台。

森美今日宣布節目「壽終正寢」、「完成歷史任務」，但森美就會同阿正及Elsie繼續做節目，並暗示盡量喺原有時段開咪，不過就話要留待之後先公布詳情。行將離職嘅小儀話本來以為自己離開商台，節目可以繼續由森美同嘉琪繼續做，但就似有所指咁講「我真係太天真喇」。

而森美喺節目入面感謝嘉琪幫忙，尤其係倉促幫手頂替之前主持《早霸王》嘅Marco，並盛讚嘉琪嘅表現有進步，但係即使森美挽留，梁嘉琪仍決定唔做電台。

