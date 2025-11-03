小儀灑淚告別商台！Last Day開咪大派5大特色散水餅 感慨「滿載人情味嘅品牌」

小儀於上週五（10月31日）完成最後一集903節目《早霸王》後正式告別商台，離開工作長達31年的商台，由於該節目陪伴不少港人成長，忠實聽眾們大喊不捨，更指是一個時代的結束。小儀除了主持《早霸王》，其實向來與美食甚有連結，如早年在TVB綜藝節目《美女廚房》大熱奪冠、更多次與金剛主持飲食節目《街坊廚神》，識飲識食的形象深入民心。其實小儀還有一個關於介紹美食的電台節目《咪芝蓮》，專訪城內不同的特色食店。故此她日前在Instagram發帖文感謝曾訪問過的小店為她送上不同的散水餅祝福，想知道是哪幾間特色小店，就要看看以下Yahoo Food的內文介紹。

小儀發文感謝小店送散水餅

小儀在上週五（10月31日）完成最後一日工作後，隨即同日在個人社交平台發文感慨「佢哋全部都係滿載人情味嘅品牌，值得大家支持」，從字裡行間都感受到小儀真摯的感激。

散水日被呢班散水餅包圍，完滿。話說，咪芝蓮呢個節目，我一路以為幫緊小店宣傳，為佢哋加加油，點知到頭來幫返我自己佢哋係接受過我訪問過嘅小店，好多個（真係好多）當知道我會離職嘅時候，即刻聯絡我，二話不說想幫我整散水餅，而且仲係話係做farewell禮物咁送畀我⋯⋯喂喎，會唔會太窩心呀？最後我揀選咗最先聯絡我嘅你哋，你哋全部都似avengers 嘅hero咁，一齊企出嚟去撐我，真心感動！你哋每個單位各自做啲啲，咁就唔駛負擔咁多（始終小店嘛），集合埋一齊，足夠我送晒畀商業電台全部同事。真心威猛！多謝，真心多謝。

小儀在電台節目《早霸王》宣佈將於10月31日離任商業電台，結束長達31年的賓主關係。（圖：kittyyuen Instagram）

小儀發文感謝曾訪問過的小店送上散水餅。（圖：kittyyuen Instagram）

小儀在帖文中特別提及5間小店的名字，當中包括主打到會服務的The Ground Kitchen，擅於烹製不同的到會美食，供應予各大Party、聚會等活動。第2間是Soft Thunder，於堅尼地城及灣仔均有分店，主打手工烘焙麵包，人氣名物是千層脆皮蛋撻。第3間則是沛公甜品，主打多款港式甜品如千層班戟、鮮奶布甸等。第4間則是網店uchu.bakery，主打招牌笑笑手作甜點，賣點是每款糕點均會有笑臉，打卡一流。最後一間則是IFreshness 果.言，主打不同的風乾水果乾、手工調溫朱古力及米粉法式費南雪蛋蛋糕等。

The Ground Kitchen送給小儀的散水餅。（圖：kittyyuen Instagram）

Soft Thunder送給小儀的散水餅。（圖：kittyyuen Instagram）

沛公甜品送給小儀的散水餅。（圖：kittyyuen Instagram）

uchu.bakery送給小儀的散水餅。（圖：kittyyuen Instagram）

IFreshness果言送給小儀的散水餅。（圖：kittyyuen Instagram）

