港大前副教授張祺忠誤殺 判囚7年4個月
小儀灑淚告別商台！Last Day開咪大派5大特色散水餅 感慨「滿載人情味嘅品牌」
小儀於日前完成最後一天903電台節目，席間向同事大派散水餅，想知道是哪幾間特色小店就要看看Yahoo Food的內文介紹：
小儀於上週五（10月31日）完成最後一集903節目《早霸王》後正式告別商台，離開工作長達31年的商台，由於該節目陪伴不少港人成長，忠實聽眾們大喊不捨，更指是一個時代的結束。小儀除了主持《早霸王》，其實向來與美食甚有連結，如早年在TVB綜藝節目《美女廚房》大熱奪冠、更多次與金剛主持飲食節目《街坊廚神》，識飲識食的形象深入民心。其實小儀還有一個關於介紹美食的電台節目《咪芝蓮》，專訪城內不同的特色食店。故此她日前在Instagram發帖文感謝曾訪問過的小店為她送上不同的散水餅祝福，想知道是哪幾間特色小店，就要看看以下Yahoo Food的內文介紹。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
小儀發文感謝小店送散水餅
小儀在上週五（10月31日）完成最後一日工作後，隨即同日在個人社交平台發文感慨「佢哋全部都係滿載人情味嘅品牌，值得大家支持」，從字裡行間都感受到小儀真摯的感激。
散水日被呢班散水餅包圍，完滿。話說，咪芝蓮呢個節目，我一路以為幫緊小店宣傳，為佢哋加加油，點知到頭來幫返我自己佢哋係接受過我訪問過嘅小店，好多個（真係好多）當知道我會離職嘅時候，即刻聯絡我，二話不說想幫我整散水餅，而且仲係話係做farewell禮物咁送畀我⋯⋯喂喎，會唔會太窩心呀？最後我揀選咗最先聯絡我嘅你哋，你哋全部都似avengers 嘅hero咁，一齊企出嚟去撐我，真心感動！你哋每個單位各自做啲啲，咁就唔駛負擔咁多（始終小店嘛），集合埋一齊，足夠我送晒畀商業電台全部同事。真心威猛！多謝，真心多謝。
小儀在帖文中特別提及5間小店的名字，當中包括主打到會服務的The Ground Kitchen，擅於烹製不同的到會美食，供應予各大Party、聚會等活動。第2間是Soft Thunder，於堅尼地城及灣仔均有分店，主打手工烘焙麵包，人氣名物是千層脆皮蛋撻。第3間則是沛公甜品，主打多款港式甜品如千層班戟、鮮奶布甸等。第4間則是網店uchu.bakery，主打招牌笑笑手作甜點，賣點是每款糕點均會有笑臉，打卡一流。最後一間則是IFreshness 果.言，主打不同的風乾水果乾、手工調溫朱古力及米粉法式費南雪蛋蛋糕等。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多名人明星推介餐廳
吳業坤為太太濱口愛子慶生！中環老牌西班牙餐館Olé 白色圓拱牆超浪漫 結他歌手現場演奏助興甜蜜放閃
陳卓賢Ian美食地圖大公開！追星必去：冰島、澳洲9大餐廳推介全收錄（附地址）
謝霆鋒美食地圖〡謝霆鋒香港鋒味地圖大公開！餐廳集中港島區這兩個地方？
高海寧激氣鬧爆！米蘭百年老店20歐元牛油果多士中伏？連環出兩個IG Story炮轟極難食
ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉
Kenny關智斌完成演唱會獎勵自己！食比利時朱古力大師Pierre Marcolini法式手工馬卡龍？
張敬軒豪請Tyson Yoshi食米芝蓮三星Amber魚子醬！食咩套餐有得入去廚房體驗？
高海寧上海摘星之旅！女廚神推介？豪嘆米芝蓮二星意大利菜DA VITTORIO SHANGHAI
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？
不只會打波！「香港網球一哥」黃澤林最愛滑蛋叉燒飯！一文睇清這貼地Gen Z愛吃甚麼
更多近期熱話
港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛
2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知
結業潮2025｜屯門起家「奇蹟拉麵」再度結業 旺角店9月底結業 店方：未能與業主達成合理新合約
皇玥月餅營養標籤不符規定被勒令停售 食安：如有足夠證據會提出檢控
芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡
OREO保險庫｜如果世界末日OREO將成為唯一零食？ OREO建保險庫永久保存經典配方
網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
李連杰被驚傳換年輕僧人心臟續命 赤裸上身拍片力證清白：有自己的獨立思考最重要
武打巨星李連杰於今年8月透露入院切除腫瘤，經過一段時間休養後已回復精神，更在多個省市推廣「功夫舞」。然而，李連杰精力充沛的體質卻引起爭議，內地網絡上傳出李連杰早前入院是換了一位年輕僧人的心臟。李連杰近日上載了半裸的身體做運動，力證身上沒有進行換心手術的疤痕。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
阮小儀現身903新節目做嘉賓 森美感激︰有你才能穩定我哋軍心
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺上周五完結，至於森美喺同一時段夥拍阿正及Elsie主持新節目《Bad Girl大過佬》今日開播。正當唔少聽眾大呻唔慣朝早聽唔到阮小儀把聲之際，小儀今日又再現身商台，以嘉賓身份參與《Bad Girl大過佬》。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄生忌｜囡囡許惠菁催淚發文分享合照悼念：我就當你去咗開工
人稱「Benz雄」的資深演員許紹雄早前因病離世，終年76歲，一眾明星藝人紛紛悼念。今日（4日）為許紹雄生忌，其囡囡許惠菁於社交平台分享與爸爸合照發文悼念，更直言「呢幾日好唔真實」，望「繼續與大家分享佢嘅點滴，延續『歡喜』的精神」，言語間非常感人。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！
其實這次不是林青霞第一次在網路掀起討論，今年她亮相香港金像獎擔任頒獎人時，就已經震撼全場！豹紋透紗禮服配上珍珠長鏈，步伐輕盈、眼神自信，舞台燈一打直接女神回歸，當時影片一出直接衝上小紅書熱搜榜，網友甚至留言「她一走出來，全場自動升級」。日常林青霞也完全活...styletc ・ 6 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 1 天前
MAMA 2025｜宣布星級頒獎嘉賓陣容 高允貞、朴炯植、李到晛齊齊現身
2025 MAMA AWARDS 宣布星級頒獎嘉賓陣容，雲集演員、音樂人、綜藝節目表演者及新晉藝人。他們屆時將匯聚一堂，登上於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行的全球第一 K-POP 頒獎典禮舞台，表彰 2025 年的音樂成就。2025 MAMA AWARDS 在原有陣容強勁的表演嘉賓和主持人上，帶來更震撼的電影、電視、音樂和娛樂界傑出人物。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 1 天前
謝霆鋒新片獲高度讚賞 越劇索女補拍11日頂走劣迹女星
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒、吳京及李連杰聯手拍攝的袁和平電影《鏢人﹕風起大漠》，成為「第28屆全國影片推薦會」的重點推介，終揭開神秘面紗並初定農曆賀歲檔推出。會上有關方面對《鏢》片讚口不絕，除形容袁和平掌舵為「武俠界定海神針」外，又大讚霆鋒今次「展現出凌厲東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
聲秀決賽主持陳懿德表現被劣評 網民：德德做返東張啦
由陳懿德擔任主持嘅TVB節目《聲秀決賽 終極聲戰》喺噚晚（2日）舉行，以「廣東歌代表我」為競賽主題，最後8強甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia都使出渾身解數爭奪冠軍寶座！結果由賽前大熱之一馮熙燮贏得冠軍，而亞軍及季軍則柯雨霏及胡子貝奪得；同時胡子貝亦獲得「觀眾熱選聲秀大獎」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
本港5間大學位列QS最新亞洲大學排名首十名 港大第一
【Now新聞台】本港有5間大學位列QS最新亞洲大學排名首十名，其中香港大學排第一。 在榜上的1500多間亞洲大學，香港大學比去年升一位，超越了第二的北京大學。港大校長張翔表示，此次排名是對港大學術實力的肯定，更反映大學在全球高等教育格局中的關鍵角色。而第三名就繼續是新加坡國立大學，香港科技大學排第六，中文大學及城市大學並列第七，理工大學及浸會大學分別排第十及53，嶺南大學及教育大學就排第一百多，樹仁大學及都會大學排第三百多。#要聞now.com 影音新聞 ・ 3 小時前
張柏芝開明教養觀曝光！霸氣喊「兒子結婚不關我事」 18歲Lucas反過來照顧媽媽
張柏芝近日在實境節目《一路繁花》中展現開明的教養態度。當劉嘉玲問她「會不會催兒子結婚」時，她爽快回答：「不會！讓他自己聊就好，不關我的事！」一句話展現尊重子女自主的態度，也引起網友熱議。姊妹淘 ・ 8 小時前
陳康堤Constance不只是「陳奕迅女兒」，也是父母良好品味和教育的承繼人
陳康堤Constance出道數月，不但推出兩首單曲作品，她的一舉一動，包括剛和男朋友分手，以及和父母的隔空交流，都令大家頓時覺得這個家庭更為親切，甚至也驚覺女兒完全吸收了父母的好基因。雖然需時，但相信假以時日，康堤不但會被記得是「陳奕迅女兒」，也會記得陳康堤這個名字。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年
75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 7 小時前
香港外傭面對月經貧窮困境 調查：六成半感經濟壓力 逾半曾以不衞生方式應對月經需要︱Yahoo
【Yahoo健康】香港有逾 37 萬名外籍家庭傭工長期為本地家庭提供照顧與家務支援，但她們在處理自身健康需要時卻面對現實壓力。最新調查顯示，近七成外傭在購買月經用品時感到經濟負擔沉重，部分人更因資源不足而被迫以不衞生方式應對月經需要，如使用廁紙或布代替衞生巾。調查亦指出，不少外傭受限於文化禁忌及缺乏支援，難以向僱主表達身體不適或尋求協助，反映「月經貧窮」問題在香港外傭社群中普遍存在。Yahoo 健康 ・ 7 小時前
鄧月平自稱跆拳道港隊風波 教練：是美麗誤會
香港藝人鄧月平（Larine）日前在個人社交平台分享，自己正式成為香港跆拳道港隊，更在賽事中獲得銅牌。但其後「中國香港跆拳道協會」發表嚴正聲明，指沒有派出任何中國香港跆拳道代表隊成員出賽。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
晚吹 - 男人亂講嘢｜灘叔、Thor、193為男性發聲 直指唔係同朋友出街就一定係出軌
在今集（4日）《晚吹 - 男人亂講嘢》節目中，幾位主持為結識伴侶的朋友而感到煩惱。灘叔指出，理論上與另一半能夠和諧相處，理應也能與對方的朋友相處得好，但實際上卻相反。他直言自己的底線是不和伴侶的朋友見面：「最好就互不干涉，佢哋啲Friend好假架！」隨即，他分享了自己過去與伴侶的朋友相處的經歷。聚會上，灘叔與在另一半的朋友勉強找到共同愛好後，灘叔的女朋友以為他們已成好朋友，經常在約會時叫上這位朋友。然而，當灘叔與該女朋友分開後，這位朋友卻扮演了中間人的角色，試圖為他們「箍煲」，甚至說：「就算你分左手都好，我哋都係Friend。」這讓灘叔不禁說：「做乜啫，好似搞到我同我女朋友嘅關係建基於佢身上咁？」他表示自此以後不會再與伴侶的朋友見面。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
江旻憓「閃辭」馬會 這頭政府「現金奶牛」如何撐起旅遊業？
江旻憓閃辭馬會或轉戰立法會引發關注，馬會不僅一年貢獻逾 300 億稅收與慈善款項，亦積極推動賽馬旅遊，對旅遊業實際貢獻良多。Yahoo財經 ・ 15 小時前
魚樂無窮│莎莎盈喜夠堅實（唐牛）
集團去年全年賺約7700萬元，即下半年盈利約4500萬元，簡單計計數，即今年上半年盈利按半年仍有增長，谷底反彈勢頭未完，為市場提供新一輪憧憬。Yahoo財經專欄 ・ 15 小時前