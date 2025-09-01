小型 Tesla 現身於 Giga Texas 撞擊測試設施

在最近的一次無人機飛越 Giga Texas 複合體時，一輛神秘的 Tesla 車輛被拍攝到。該車輛被保護布覆蓋，並且正好夾在幾輛 Tesla Model Y 之間，這突顯出它的尺寸似乎更小。這一幕是由長期關注 Giga Texas 的無人機操作員 Joe Tegtmeyer 捕捉到的，他一直在追蹤該設施的發展和進展。在 8 月 29 日的飛行中，這位操作員還拍攝到了 Giga Texas 的碰撞測試設施附近的一些畫面。從視頻中可以看出，Tesla 正忙於對一些車輛進行碰撞測試。視頻中出現了多輛 Model Y，包括一輛車的前部被覆蓋著。在兩輛 Model Y 之間，則是一輛看起來更小的車輛，其車頂線條也顯得有些不同。這輛車引起了電動車觀察者的關注，其中一些人猜測它可能是 Cybercab 或許是 Tesla 更具價格競爭力的車型。

在第二季的財報電話會議上，Elon Musk 強調 Tesla 已於 6 月開始生產更具價格競爭力的車型。Musk 指出，這些車輛將於即將到來的第四季度面向所有人。“我們會在第四季度推出更實惠的車型，”Musk 當時表示。“這些產品的目標不是負面影響收入或毛利率，而是讓每個人都能夠喜愛並想要一輛更實惠的車。”

雖然一輛實惠的 Tesla 車型令人興奮，但一些 Tesla 觀察者也建議，無人機操作員最近飛越時拍攝的覆蓋車輛可能是已經揭露的 Cybercab，該車型的尺寸明顯小於 Model 3 或 Model Y。Cybercab 預計將在明年開始大規模生產，初步生產可能會在 2025 年開始。

Tesla 的創新不僅在於其電動車的設計和性能，也在於其持續滿足市場需求的能力。這些新型車輛的推出，無疑將為 Tesla 帶來更多的市場機會，並進一步鞏固其在電動車領域的領導地位。隨著 Tesla 持續創新，未來的發展潛力無限，對市場的影響也將越來越顯著。

推薦閱讀