渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
小女孩因胎記神似《我的英雄學院》轟焦凍爆紅！一年後圓夢見到配音員超暖心
自 2014 年開始連載起，這 12 年間《我的英雄學院》早已在全球各地累積了許多粉絲，成為世界知名的動漫作品。而在一年前，國外有位臉上有著胎記的小女孩驚喜的發現，自己竟與《我的英雄學院》中的知名角色轟焦凍長得很像的可愛反應而爆紅。現在經過一年之後，日前這位小女孩真的扮成轟焦凍，與自己心中的超級英雄，轟焦凍的英文配音員David Matranga 碰面了，並且也獲得了 David Matranga 送給她的小禮物，再度掀起熱議。
綜合外媒報導，事實上，這位胎記很像轟焦凍的小女孩事實上去年就爆紅了，她很開心自己很像這位超級英雄，很開心的在爆紅的影片中表示：「我們有一樣的印記，是一樣的！」當初這件事也引起了轟焦凍聲優梶裕貴的注意，他當時表示很開心轟焦凍這個角色的悲傷故事竟能讓這位小女孩的生活變得輕鬆，掀起熱議。
Here’s the video in case you haven’t seen it yet. David Matranga (the dub voice actor) was incredibly kind too. Gotta love the power of anime. pic.twitter.com/Jv4g3z1tA4
— Stu Smith (@thestustustudio) January 14, 2026
而在日前一個動漫活動中，轟焦凍的英文配音員 David Matranga 也有出席，那個小女孩知道之後也很開心，特意扮成轟焦凍造型與 David Matranga 相見歡。而「轟焦凍」本人也很開心地告訴小女孩，自己其實非常偏心，但最喜歡的就是轟焦凍，整個場面看起來真的非常溫馨。
後續動漫平台 Crunchyroll 也特別致贈了這位小女孩轟焦凍與《鬼滅之刃》主角竈門炭治郎的小玩偶，除了讓這個小女孩感到開心之外，也讓這個故事有了一個圓滿結局。
Crunchyroll gave 'MY HERO ACADEMIA' fan Windy-chan, who went viral for her connection with Shoto Todoroki, a gift package full of surprises!
"He has a mark just like me. We're the same." pic.twitter.com/TGkTIiIpYT
— Anime Updates (@animeupdates) January 13, 2026
