同志影展公屋案原告 Nick 獲獎：平權路未完
「奶狗系」小男生跑出、姐弟戀成為戀愛主流？BTS師弟Cortis忙內繼承車銀優美貌，成為「小奶狗」Big Boss
「姐弟戀」、「小奶狗」的吸引力到底在哪？年紀從來都不是戀愛的障礙，最重要是Keep得年輕，又能財務自主才是王道！因此近年姐弟戀風氣由韓國吹勻全亞洲，不少熟女、大姐姐喜歡小奶狗系的男生！小奶狗除了外貌可愛精緻，還會奶聲奶氣地把辛勞了一天的姐姐哄得開開心心。近年韓國演藝界盛產奶狗小男生，當中你又喜歡哪一個呢？
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
被稱為臉蛋天才的車銀優以Astro成員身份出道，及後演出劇集《女神降臨》、漫畫《惡女》宣傳短片等多部真人版改編作品，被喻為「撕漫男」。只要輕輕一笑，每次都能讓正在滑手機的女士們牽起「姨母笑」，絕對是奶狗界的天花板！
奶狗系Big Boss車銀優最近入伍當兵，緊接其後立刻出現兩位精靈小奶狗，他們到底是誰呢？其中一位就是BTS同門師弟Cortis的忙內—安乾鎬！帥氣精緻的外表上陽光般的笑容，一出道就被網民封為「小車銀優」。年僅16歲的安乾鎬，不僅是隊內的門面擔當，還參與新歌編舞、曲詞創作和MV劇本，完全是才德兼備的小奶狗。
另一位小奶狗，就是憑參加《Produce 101》出道的金旻奎，雖然未能成為唱跳偶像，但轉投戲劇界，參演不同的電視劇。由於樣子與車銀優有幾分相似，被網民戲稱「車銅優」。在戲劇上大放異彩的金旻奎，在IG上也不時大派福利！無論是微紅的小臉頰，還是耍帥的模樣，都將小奶狗的形象推到極致。
看完一眾奶狗系小男生，各位姐姐是不是覺得可以來一場轟轟烈烈的姐弟戀呢？
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星魅力：
45歲張柏芝「反差萌魅力」人見人愛，分享擔任林家謙演唱會嘉賓感受：我沒有音樂才華，但顏值還是有的
42歲李蘢怡歐美系「蜜色美貌」超迷人！美不一定要配白，精心鍛練蜜桃臀、蜜大腿散發野性美
其他人也在看
羅姓港人被指於深圳多次殺貓 居民抓捕報警後傳已潛逃回港
【動物專訊】本報收到內地愛護動物人士報料，指一名持香港永久性居民身分證的羅姓男子，自今年6月至8月多次在深圳龍華紅山水榭春天附近殺貓，至少有3隻幼貓確認遇害，行兇手段包括縱狗咬、用腳狠踢等，該男子甚至曾將貓屍放上Instagram的限時動態炫耀，還曾設籠捉貓。一班熱心居民在8月30日將他抓捕送去派出所，然而該男子獲釋後傳已潛逃回港，並透過微信向餵貓居民發放威脅錄音，以英文夾雜粗口說事件還沒結束，他要他們付出代價。 知情人士對本報表示，深圳龍華紅山水榭春天居民最早在今年6月發現那姓羅的男子疑殺貓，當時有居民發現他放一隻阿拉斯加雪橇犬到草叢抓貓，居民隨即阻止及引起衝突和報警。而6月3日和6月29日均發現慘死的貓屍，她事後從認識羅姓男子的香港人得知，原來對方竟曾將貓屍相發布在Instagram動態消息炫耀，說其狗Ryan又作惡咬死了貓。 另一單殺貓事件在8月16日發生，水榭春天的培訓機構門口再次發現貓貓屍體，餵貓居民觀看閉路電視後，發現當日晚上10時28分，一隻狗咬住貓貓帶到羅姓男子面前，他隨即將貓踢飛到樓梯欄杆，事後更以手機拍攝及舉起雙手慶祝。其後於兩小時後，即8月17日凌晨12時25分，香港動物報 ・ 1 天前
【百佳】平通佳換購優惠 $52換購2罐李錦記即食鮑魚（即日起至18/09）
百佳今個星期為大家帶嚟換購優惠，買任何產品滿 $100，加$19.5即可換購德青源精選特大裝鮮雞蛋8隻裝 (價值$30)、加$52即可換購2罐李錦記即食鮑魚4隻裝(總值$66)、加$59即可換購2筒樂淇蘋果5個裝(總值$100)、加$89即可換購滴露天然極淨洗衣旋珠56粒裝(價值$199)！YAHOO著數 ・ 1 天前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【百佳】精選產品買2送1（即日起至18/09）
百佳多款精選產品買2送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有滿漢大餐大碗麵3件折實價$15/碗、樂事薯片100克 / 多樂脆粟米片3件折實價 $8.34/包、道地極品無糖茶250毫升6包裝3件折實價$12/件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 2 天前
【惠康】佳節食品優惠 自由放養草飼牛腿腱肉 $50/包（即日起至18/09）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有澳洲/紐西蘭牛油果、自由放養澳洲草飼牛腿腱肉、黃立鯧、維他高鈣朱古力奶/乳酸味飲品、紫堡牌煮食用/發打用淡忌廉、Movenpick 乳酪、思念香蔥/黃金酥餅、大洋牌魚肉腸優惠裝、維他奶各款低糖豆奶同埋女士衛生用品，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 3 小時前
【包點先生】逢星期四及五 長者買蒸飯點心套餐減$3（即日起至優惠結束）
老友記逢星期四/五嚟包點先生，只需出示有效長者咭或樂悠咭，購買蒸飯點心套餐即可減$3，而購買任何3件包類產品亦可享9折優惠！YAHOO著數 ・ 20 小時前
《暴君的廚師》爆紅、潤娥私服&配件也成話題！小香風套裝、Wulu耳環，還把Crocs穿得好時髦
當然，潤娥的私服造型也成為討論話題，無論是高雅甜美的小香風，還是充滿活力的紅色洋裝，復古風或是鬆弛系，潤娥用細節堆疊出「好感系時尚教科書」，一起來看看她的穿搭技巧！潤娥私服穿搭：小香風套裝、直登優雅天花板這套淺色系格紋小香風套裝，根本是氣質女孩衣櫃裡必備...styletc ・ 23 小時前
34歲林珍娜Nana「世界最美臉孔」不甘於當花瓶！新世代Cool Girl，憑實力走上演員路
韓國女演員林珍娜 Nana 憑 NETFLIX 劇集《假面女郎》爆紅，接連演出《全知讀者視角：滅世預言》儲備人氣，這位兩度被投選為「世界最美臉孔」的女生，卻有著不一樣的 Cool Girl 態度。Yahoo Style HK ・ 1 天前
懶人穿搭術：一件黑色連身裙走天涯！教你輕鬆穿出3種場合風格
Read the latest lifestyle and beauty article about 懶人穿搭術：一件黑色連身裙走天涯！教你輕鬆穿出3種場合風格 from Jessica HKJESSICA ・ 1 天前
網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，直言本地不少 IG shop 出售的蛋糕定價離地，甚至比五星級酒店的蛋糕更貴，但體驗卻大失所望樓主在帖文中批評，「試過好幾次攞蛋糕又遠，仲要去工廠大廈，成個體驗好差，食落都係失望，完全唔值。」他更建議大家多多支持酒店出品，「香港好多五星酒店嘅蛋糕都好有水準，五百蚊大把選擇，寫字又靚，有品質保證，好好味」，鼓勵網民「整頓吓香港嘅蛋糕行業」。Yahoo Food ・ 1 天前
【UNIQLO】限定優惠 夏日單品推薦（即日起至18/09）
Uniqlo今期限定優惠帶嚟超豐富夏日單品，有機能長褲、運動束腳褲、皇牌T恤、BraTop，Keep住舒適感同時襯出時尚同自信！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 2 小時前
【Aeon】週末勁減（即日起至14/09）
今個星期Aeon週末勁減，卡樂B熱浪香辣味蝦卡 $15.9、土耳其無花果(約700克) $49、台灣文旦柚(14-16庄) $23.9、Movenpick雪糕杯 $100/5件、精選明治杯裝雪糕/日本樂天涼快沙冰/Monao冰凍甜點 $100/6件，仲有多款熱賣商品特價發售！YAHOO著數 ・ 4 小時前
京醬肉絲食譜│爽口京醬肉絲 要肉嫩入味有竅訣？肉絲易切有秘訣
京醬肉絲是一道在家也很容易做的菜式，加上青瓜絲來配大葱絲，吃起來更加爽口，不過如果吃不慣生大葱，可能會覺得帶辛辣，那便可以把大葱絲多泡幾次水來去掉辣味。肉絲如果覺得難切，可以先放冰格雪硬一點便會易切，即睇如何製作京醬肉絲：Yahoo Food ・ 1 天前
【萬寧】健康新髮則之旅 送3,600份價值超過$300禮品（13/09-14/09）
萬寧年度盛事「健康新髮則之旅」將於9月13日至14日一連兩日於奧海城二期地下中庭登場，打造「髮之專家」互動體驗專區。五大人氣品牌化身不同身份的「髮之專家」，透過互動遊戲讓你了解自己頭髮的需求，找出專屬的「養・護・亮」全方案。只要完成指定項目即可集齊印章，換領限量 3,600 份總值超過$300 的「養・護・亮」訂製禮包！YAHOO著數 ・ 1 天前
足球少年如何變日劇新霸主？鈴木仁183公分藏什麼秘密？
鈴木仁的故事，聽起來就像一部熱血少年漫！1999年7月22日，他出生在東京，高中時是足球部的主力，滿身陽剛氣息，跑起來帥到炸！Japhub日本集合 ・ 1 天前
【屈臣氏】全場無門檻88折+送高達$130優惠（12/09-13/09）
屈臣氏一連兩日（9月12-13日）推出易賞錢會員限時驚喜3重賞，門市及網店全場無門檻88折（網店優惠碼「HAPPY12」），買任何護膚/美妝產品滿$150(不包括男士護膚產品) 送$50屈臣氏護膚/美妝產品優惠券！另外，憑銀聯手機Pay或銀聯二維碼單一簽賬滿 $800即減 $80！YAHOO著數 ・ 1 天前
Uniqlo 5大寶藏新品推薦！$49買到CK平替低腰內褲、Jennie甜辣風格、$199入手Miu Miu風Ruby Red針織外套
UNIQLO 秋季單品陸續出爐，當中有不少 BLACKPINK Jennie 風格的時尚款式，而且價錢更是非常容易入手！吸引小編眼球的包括只需 $49 的 Calvin Klein 平替低腰內褲，Jennie 最愛的 Ruby Red 針織外套，性價比超級高已能打造又甜又辣的 Rock with Jennie 穿搭！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《外匯》關注聯儲局或減息 美元小幅回升
投資者對聯儲局下周可能減息的關注度持續上升，美元周五小幅走高。美匯指數最新升0.2%至97.681。 美元兌日圓最新跌報147.82。每百日圓兌港元報5.26。 歐元兌美元跌至1.172。 英鎊兌美元跌至1.355。 美元兌瑞士法郎升至0.797。 美元兌加元升至1.386。 澳元兌美元跌至0.664。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
從《哈利波特》粉到演技派：小關裕太的蛻變藏了什麼內幕？
說到小關裕太，這位1995年6月8日生的東京帥哥，簡直是天生要當明星的料！Japhub日本集合 ・ 22 小時前