「奶狗系」小男生跑出、姐弟戀成為戀愛主流？BTS師弟Cortis忙內繼承車銀優美貌，成為「小奶狗」Big Boss

「姐弟戀」、「小奶狗」的吸引力到底在哪？年紀從來都不是戀愛的障礙，最重要是Keep得年輕，又能財務自主才是王道！因此近年姐弟戀風氣由韓國吹勻全亞洲，不少熟女、大姐姐喜歡小奶狗系的男生！小奶狗除了外貌可愛精緻，還會奶聲奶氣地把辛勞了一天的姐姐哄得開開心心。近年韓國演藝界盛產奶狗小男生，當中你又喜歡哪一個呢？

被稱為臉蛋天才的車銀優以Astro成員身份出道，及後演出劇集《女神降臨》、漫畫《惡女》宣傳短片等多部真人版改編作品，被喻為「撕漫男」。只要輕輕一笑，每次都能讓正在滑手機的女士們牽起「姨母笑」，絕對是奶狗界的天花板！

又可愛又帥的車銀優，一顰一笑都能令姐姐心動。（Getty Images）

奶狗系Big Boss車銀優最近入伍當兵，緊接其後立刻出現兩位精靈小奶狗，他們到底是誰呢？其中一位就是BTS同門師弟Cortis的忙內—安乾鎬！帥氣精緻的外表上陽光般的笑容，一出道就被網民封為「小車銀優」。年僅16歲的安乾鎬，不僅是隊內的門面擔當，還參與新歌編舞、曲詞創作和MV劇本，完全是才德兼備的小奶狗。

另一位小奶狗，就是憑參加《Produce 101》出道的金旻奎，雖然未能成為唱跳偶像，但轉投戲劇界，參演不同的電視劇。由於樣子與車銀優有幾分相似，被網民戲稱「車銅優」。在戲劇上大放異彩的金旻奎，在IG上也不時大派福利！無論是微紅的小臉頰，還是耍帥的模樣，都將小奶狗的形象推到極致。

看完一眾奶狗系小男生，各位姐姐是不是覺得可以來一場轟轟烈烈的姐弟戀呢？

