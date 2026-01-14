全港小學排名2026丨全港521間小學排名

踏入每年一月將會是應屆幼稚園畢業生參加「小一入學統籌辦法」的日子，本年度選校日子亦將於1月19日正式展開。緊接著便是直資 / 私立小學第一輪公布取錄的結果的時間。隨著音樂輪椅轉動下(取錄的先後次序)，家長在決擇的同時，結果也隨之轉動，倘若仍未註冊仍有機會轉變。

有見及此，本文整合了2025/26年度全港各區小學最具教育競爭力學校名單給家長們作參考，並列出排名中各間小學的所屬的地區校網、類別等資料，當中涵蓋全港官立、資助、直資及私立小學，而排名也不乏傳統名校及地區性名校，讓家長們作參考，以便家長在眾多選擇中選出最合適的小學給子女就讀。

另外，藉此也一提大家，由於香港中學派位是根據小學校網而分區選校(除直資 / 私立小學外)。所以必須提醒各位家長在選擇官立或資助小學的同時，也應該先以十二年(小學六年及中學六年)長遠的教育計劃作為目標，而不是只以當前的六年小學生涯作考慮。因為當某學生因搬遷或個別原因，而變成跨區轉校生的時候，便會因此而轉換校網選校，當中的改變會因而造成降級或升級的情況出現（所謂降band 或升band），而影響到最後的派位結果。故此，家長們切勿掉以輕心，應該謹慎地考慮到自己和孩子的真正需要而部署。

中西區

灣仔區

東區

南區

油尖旺區

深水埗區

九龍城區

黃大仙區

觀塘區

荃灣區

葵青區

屯門區

元朗區

北區

大埔區

沙田區

西貢區

離島區

最後，僅祝願各家長和同學成心所願，考到理想的小學，共勉之。