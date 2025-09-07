小一縮班丨全港減55班小一 即睇53間縮班小學名單

家庭與學校合作事宜委員會發布的《小學概覽2025》顯示，全港官津之中，有53間小學會在2025/26新學年縮減收生人數，總共減少55班小一，計算總體小一加班的學校，則全港小一「淨減」13 班。

以下參照《小學概覽2025》，列出53間在新學年小一縮班的學校，其中減班的重災區為觀塘區、元朗區及離島。