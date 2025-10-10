小學生敢想・咁寫（下）擺老豆上寫作枱：〈我的父親〉真係咁肥咁好？｜冼麗婷

今次繼續分享小學生的文章，其中 3 篇會分享對媽媽的觀察和感受。

【老師篇】

文：冼麗婷

上一篇說到，在香港中文大學資優計劃的寫作班的兩年經歷，由害怕教小學生，到現在感覺跟小孩子「好夾」，其中原因，我想，是因為我們有共同話題與想像。小孩子有寫作需要的百分百真誠，而且勇於表達，沒有恐懼。

人物，從來都是我們溝通的橋樑，在寫作班亦然。每一次教小學寫作班，我都以六年級時候在報章刊登的作文〈我的父親〉，及八年前出版《見字如見人》裏的〈再寫我的父親〉，跟學生分享。每一次，都自自然然得到迴響與不少提問。首先，不少同學對我有如此和靄父親表達羨慕，對漫畫家草日為〈我的父親〉畫的插畫，感覺父親肚腩是大得有點誇張，卻又非常可愛。其中有個小女孩形容，畫中父親穿着七十年代的闊條子睡褲是「西瓜褲」（見圖），那是我從無想過的傳神比喻。

從畫到文字的描述，勾起不同想像與好奇，也激發同學對父親的感受。父親，是絕大多數小朋友心中重要人物。今年暑期課程中的同學 A 與同學 B，好像有點害怕爸爸，兩人輪流問我：「你就好，你爸爸不會高聲責駡你。」同學 B 說畢，同學 A 好像不能置信的問：「你爸爸真的沒有大聲駡過你？」於是，我努力去想，記憶中，好像真的沒有。

「那麼最惡一次是怎樣的？」同學 A 只要被觸動，就會鍥而不捨。

「如果我跟他玩，太大力弄痛了他，他會帶點責備高聲反問說：『唔痛㗎？！』」男同學 A 聽後，臉上閃過一抹默然，有比較，有時就會有點不快樂。

小孩子愛跟小孩子比較，但那是幾十年前的我了。印象中也記得，同學 B 一說起父親，樣子就怕得很。我很好奇，這些孩子會怎樣描寫父親？去年冬季課程，另一個男同學，老氣橫秋地跟我說：「你真幸福，有這樣的父親，可以經常陪你玩。」他父親因為工作，經常不在家；另一個當餐廳經理的父親，八號風球依然要上班，難得陪伴。有小男生說我能睡在父親肚腩上聽卜卜聲響，對他來說，簡直是沒可能發生的。事實上，也有女同學說會睡在爸爸的瘦肚子上聽「輕音樂」；甜美大眼睛小女生形容父親是幽默大師；另一小女生則難忘父親跟她一起餵草泥馬。

「可不可以拿你爸爸的相片給我看，我不信他的肚腩真的這樣大。」男同學 A 又再尋根問底。他口中的爸爸，跟〈我的父親〉很不同。小孩子眼中，完美父親，不在權力與金錢，他們渴望的是親近。這個八歲已想出刊英文書的小男生，很有主見，一直要做與別不同的角色，也很難才肯跟人一起聽講解。〈我的父親〉大概有他渴望而得不到的元素，令他企圖挑戰。

公開交流 獨立思考的寫作空間

寫作的土壤，先要一個自由、公開交流的環境；再有一個自由、獨立思考的空間。由觸動到表達，就是寫作的美好過程。

這次選出刊登的作品，有三篇是描述母親的。溫柔的母親可以是孩子心中「美人」；有小女孩說，母親趁自己上課，竟然獨自溜去買「芭比公仔」（沒有預她一份）。也有小男孩說母親因為怕面對體重上升，磅重時「輸打贏要」。快樂的關係，讓小孩子流露幽默感，不但令我笑，也令我感覺幸福，這不就是感染力？另一篇用文字呈現想像世界，其實是負責與付出的表現，因為，這是需要認真思考、用心力建立的寫作過程，對一位升小學四年班的學生來說，並不簡單。

回說父親、母親是文學作品裏的重要內容，但生命楷模，也會慢慢從接觸世界中找到。小朋友的小文章，是了解兒童世界的重要資料。他們紀錄的大小事情，也可以是寫作的開端。寫作班裏讓我印象深刻的，包括祖母開門出外丟垃圾，意外把小女生反鎖屋內，嚇得她哇哇大哭，消防員破門入屋之時，爸爸的擁抱，成了可能創傷的完美補救。另一位女生寫，媽媽飼養的小鴨子「安安」，塑造了她生命中的另一重要角色。父母不能廿四小時陪伴自己，小鴨子卻連她做功課也待在身旁，萬事萬物都有情感關係，寫作成為感覺的依歸。也有女學生寫一間平日周末都會去光顧牛奶的小店，門上突貼上「出租」，一切有時，無言的失落，她在寫作抒發，同時把現實生活的觀察與感受由文字定調。

有時，我喜歡大膽跟小學生們討論人生的快樂與哀愁；好奇與害怕的；生老病死及戰爭等等。戰火慘厲，小學生都知道世界不安全，春季寫作班裏，有個小四女生甚至會問：不知道數十年後的香港會不會也有戰爭？這種悲觀憂慮的想法，是受大人影響嗎？

這兩三年教寫作班的經驗，有些學生會很受戰爭故事觸動，也有些學生因為看見或聽見戰爭慘烈內容，包括巴勒斯坦人排隊拿食物等人道危機相片，感覺恐懼不安。我相信適可而止、嘗試為世界艱難處境討論出路，嘗試扭轉無力與恐懼的感覺，對小孩子反而是個心理出口，學習理解破落世界也有建立的希望。或許，嘗試討論宗教或會令小孩子心靈平靜。很記得，我小學三年班至四年班，也不停為貝魯特及世界戰爭祈禱。讓下一代主動以人道思想行為回應苦難比逃避好，也是為世界準備修復的力量。

人道，人情，從愛與犧牲開始學習，我喜歡跟學生分享《小婦人》其中電影片段。說到 March 這家庭在準備享用僅好的「豐富」聖誕早餐之時，四個「小婦人」，聽到鎮上人家的悲苦，她們決定怎樣做？小學生看電影片段後，被深深吸引，代入處境，他們又會怎樣做？

我不想要單一的同情心氾濫答案，不同人的真實答案，拼合不同人的天性，這也是了解人性、互相尊重的學習。有學生願意完全放棄自己的早餐，奉獻給有需要的人家；有男同學認為，不要傻吧，吃了才去找方法幫人；最多人的決定是吃一點足夠的，然後把剩下的送人，認為如果自己也弄不好，又怎樣能幫人？

小說是老舊的，人性討論是活生生的。三年班與四年班學生的文字稚嫩，但他們的思考與表達的膽量，有優美有幽默，有感嘆，有善良，讓我重新感覺人性純粹的起點。跟我小時候寫〈我的父親〉的年代不同，很多時候，步入班房前，我看到待在門外等待的母親父親，知道他們是有期待的，懂得把子女送到資優班的家長，應該會懂得這是了解子女特性的經歷。在於我，那是重新回到人性起點的體驗。

有一次，我由衷的跟幾位班房外的年輕母親說：「感謝你們，你們的子女，對我來說，真是很好的禮物。」

【學生篇】

〈神秘地方 ── 記一個夢〉

郭睿

神秘地方是沒人能看見的地方，以下這個故事就是我的神秘地方，希望大家好好欣賞。

我的神秘地方非常神奇，能穿梭到任何地方和時代。你或許覺得我是這個地方的霸主吧，其實不是，就算是其他人也不會自私。我們的皇帝有兩位，他們都是我的朋友。

我有一個去不同地方的故事，一個是去恐龍時代。

恐龍和我怎樣建立關係：我去了恐龍的時代，卻出現在森林，走著走著就聽到了溪水的聲音，我愈走愈近，發現有三棵植物在喝湯，我上前去問問牠們是誰，牠們說：「我是菜問，我是豌豆射手，我是堅果。」

突然，有隻恐龍跳出來說：「能給我喝湯嗎？」大家都說：「好啊。」

那隻恐龍介紹自己說：「我是黃金靈龍，為了報答你們，我會帶你們到我的家。」我們就這樣到了恐龍世界了。

其實我還知道黃金靈龍一個秘密：就是雖然牠的金色顏色非常漂亮，但是也給牠帶來危險，因為這裡來了一些人（其實是殭屍，但牠們不知道）三番五次來捉牠，所以牠很討厭那些人。可是，我們一到，也看到了殭屍準備捉其他恐龍了！大家現在才知道「那些人」就是殭屍！

殭屍已經捉了兩頭巴洛龍，還在追黃金靈龍！幸好，我，豌豆射手和菜問都抛了飛鏢，堅果則攔住殭屍去捉黃金靈龍，雖然飛鏢全中，但其中一位殭屍頭戴鐵桶，沒有受傷，所以單一衝去捉黃金靈龍，幸好也有堅果勇敢攔住，我們才偷襲成功。（因為只有兩位殭屍）我們在餅乾岩也戰過一次，只不過是多了異特龍和地震龍的幫助而已。最後的背水一戰是最緊張的終章。

在這時刻，我們暫時落敗，但是，要反敗為勝，就要翻山倒海的力量才能成功。經過努力再加上大自然的幫助，終於在危難中出來！

我希望大家都喜歡這個故事！我會繼續寫很多有趣的故事啊！請大家多多支持！再見！

〈我的媽媽〉

黃愷嵐（三年級升四年級）

我的媽媽已經三十多歲了，她是個法律秘書。

我經常問媽媽：｢您工作時辛不辛苦？｣

她總是回答說：｢不辛苦，你先自己玩一會兒吧！｣

可是，她常常工作至晚上九時半也不下班。

這也不算辛苦的話，就十分奇怪吧！

她是一位長不大的媽媽，仍喜歡買芭比娃娃玩，她會趁我上學時偷偷去買玩具。

她有一個特別的標誌，就是一個漂亮的臉蛋，別以為她時常化妝啊！

她既不愛化妝也不愛整容，但她臉上總是掛著微笑，十分溫柔的對待我跟弟妹。

媽媽對身邊所有人都十分友善，所以公司和學校裏的人都很喜歡她。

她還是家裏的大廚師嘿！我和婆婆也比不過她呢！

〈我愛我的媽媽〉（標題由編輯所擬）

呂昊澤（四年級升五年級）

人需要愛，人人皆有媽媽，而媽媽就是偉大的生育之母。人們常說「世上只有媽媽好。」而我的媽媽也是十分稱職的。

我的媽媽是美麗與智慧並重的人。眾所周知，美是女人們的「第二大腦」。她特別愛美，出門前一小時便是她戴上美麗的面具 —— 化妝的時間，以最美輪美奐的樣子見人，同樣地，她擁有高智商，但她卻對我們的成績不太看緊，真是天差地別呢！

還有，如果她減肥成功，肯定會說：「哈哈哈，如果我想做一件事就算天王老子來了也沒法阻止我。」這大概就是她讓人羨慕的手法吧！反之，如果她重了、肥了的話，她會說：「測重機可能壞了，明天再買吧！」此外，她十分擅長利用藉口逃脫，因此她也是我們家的「外交大使」。不過她也會透過智慧來賺錢。

有時候，媽媽和姐姐鬧着誰去洗碗， 媽媽先出 10 元，姐姐不服出 20 元，如此類推，不出一會兒，媽媽雖然要洗碗卻賺了五百元呢！

我愛我的媽媽，我肯定，不論我們到天涯海角也一定深愛彼此。

〈媽媽〉

林奕朗（三年級升四年級）

我最喜歡的人是我的媽媽，她今年 39歲，雖然快要 40 歲了，但依然擁有一張雪白的臉蛋、一雙圓圓的眼睛，臉上總是帶著甜美的笑容。正因如此，我和爸爸都笑稱她是我們家的「中年少女」！

媽媽經常鼓勵我嘗試一些從未做過的事情。例如，當她發現我對籃球有天賦時，便主動幫我報名參加籃球訓練班。沒想到，就在她的支持下，我幸運地被選入了學校籃球隊！

媽媽一直知道我很喜歡打籃球，有一天，她決定帶我去附近的籃球場，給我一個驚喜。吃午飯時，她對我說：「朗朗，我有一個特別的驚喜要給你，帶上你的籃球吧！」一開始我有點疑惑，但心裡非常興奮，因為我實在太喜歡籃球了。

媽媽說：「我們快到了！」我抬頭一看，發現我們已經走到家附近的籃球場，心裡忍不住想：「哇！媽媽是不是要和我一起打籃球？」她笑著說：「我知道你喜歡籃球，我們一起練習一下吧！」我高興地大喊：「太好了！」

在練習過程中，我發現媽媽其實也很有籃球天賦。然而，就在我們進行跑動練習時，我不小心失足跌倒了。我躺在地上嗚嗚大哭，但媽媽並沒有驚慌，反而冷靜地安慰我：「別怕，媽媽背你回家，我們慢慢來。」

她吃力地背起我，一步步走回家，仔細幫我檢查後，發現是右腳輕微扭傷。雖然那天沒能和媽媽盡情地練習籃球，但這次的經歷讓我印象深刻、難以忘懷！

