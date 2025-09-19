小學生愛上阿姨到共築愛巢！ 23年後竟成夫妻驚人真相！

從小學暗戀到共築愛巢：21歲年差的浪漫奇談

愛情這玩意兒，有時候比日劇還誇張！在日本靜岡縣，有一對新婚夫妻的故事火遍網路，男方33歲的冨岡勇（イサム，音譯），女方54歲的みどり，兩人差了21歲，卻在2024年7月攜手走進婚姻殿堂。

這段戀情從勇10歲時就悄悄萌芽，當時他還是個小學生，參加學校班親會時，瞄上了同學的媽媽みどり。那份純真的心動，經過23年的醞釀，終於變成現實，簡直是浪漫到不行！

廣告 廣告

故事的開端得回到勇的小學時代。那天是班親會，みどり帶著女兒現身，穿著簡單卻散發獨特氣質，瞬間讓10歲的勇小鹿亂撞。當時他還不懂什麼叫愛情，只知道這位「阿姨」特別吸引人。

時光飛逝，勇長大後，某次偶然重逢，他認出了みどり，童年的記憶瞬間湧上心頭。他鼓起勇氣告白：「我從小就覺得你特別！」みどり一開始笑著擺手，覺得這年輕人肯定在鬧著玩，但勇的執著讓她開始動搖。

他送花、寫情書，還常約她喝咖啡聊人生，慢慢讓みどり感受到他的真心。這段姐弟戀，就這樣在靜岡的街頭悄悄綻放。

交往的路可沒那麼順遂。みどり帶著一個女兒，還是勇當年的同學，這層關係讓事情變得有點複雜。女兒倒挺開明，私下跟媽媽說：「只要你開心，我沒意見！」

但みど里的父母可沒那麼好說話，聽到女兒要跟一個比自己小21歲的男人交往，差點沒氣暈。他們質疑勇的動機，擔心年齡差距會影響未來。

勇卻不是空口說白話的人，他用行動證明決心：一個星期內買下靜岡縣富士市的一塊地，一個月內搞定房屋設計，十個月後，一棟價值3800萬日圓的新家拔地而起！

這速度，連房仲都驚呆了。みど里看著這一切，心裡的牆一點點崩塌，終於點頭答應求婚。

婚後的生活，甜得像抹了蜜。勇和みどり住進新家，每天黏在一起，連刷牙都要鬥嘴開玩笑。他們在YouTube開了頻道「イサムとみどり」，分享日常點滴，比如勇教みどり玩Switch遊戲，結果她老是輸得哇哇叫，或是兩人一起做壽司，弄得廚房像戰場。

勇還公開說，結婚後みど里胖了8公斤，但他完全不介意，「我愛她每一個樣子，連皺紋都可愛。」みど里則笑說，勇的活力讓她重新找回年輕的感覺，雖然偶爾會因為更年期鬧彆扭，但勇總是用幽默化解尷尬。他們的影片點閱率超高，網友留言：「這才是真愛的模樣！」

這段感情也影響了周圍的人。勇的同學一開始聽到他跟「同學的媽媽」結婚，紛紛表示「腦子壞掉了吧？」但後來大家聚會時，發現勇和みど里互動自然又搞笑，關係好得像家人，連岳父母都被他的誠意打動，現在逢年過節還會一起吃火鍋。

靜岡當地的鄰居也愛拿他們的故事開玩笑，說這是「全日本最勵志的姐弟戀」。勇在節目《新婚さんいらっしゃい！》上分享，當初為了蓋房子，他簽了30年貸款，每天都在努力工作，但只要看到みど里的笑臉，就覺得一切都值得。

當然，21歲的年齡差距不是沒挑戰。みど里偶爾會擔心自己的體力跟不上勇的節奏，尤其是在親密時刻，兩人得花點心思調整步調。

但勇總是貼心說：「我們有的是時間，慢慢來。」他們還計畫未來一起環遊日本，首站鎖定北海道，想去看雪景吃海鮮。

YouTube頻道裡，他們常分享對未來的憧憬，比如養隻柴犬，或是開間小咖啡廳，讓みど里能實現當年輕時的夢想。這種簡單又真摯的幸福，讓人看了心頭暖暖的。

Japhub小編有話說

這對夫妻的故事，簡直是給所有懷疑愛情的人一記響亮的巴掌！年齡、身份、世俗眼光，通通擋不住真心的力量。

勇和みど里的愛情像一場奇幻冒險，告訴我們，只要敢追，幸福就在不遠處等著。祝福他們繼續甜下去，也希望我們都能找到屬於自己的那份心動！