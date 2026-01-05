小寒2026│小寒養生溫補食物12款！中醫教保暖分層穿衣大法+保健穴位

二十四節氣的小寒來到，大家要好好保暖，小心寒流。原來小寒一向比大寒更冷，不想着涼，這次請來註冊中醫師駱裕雯教我們保暖穴位、分層穿衣秘技、溫補食物等等，一同享受一個溫暖的冬天！

小寒比大寒冷 溫熱食物最保暖

「民間有句諺語，小寒大寒，冷成冰團。從字面意思上理解，二十四節氣中，大寒應較小寒寒冷，但在氣象記錄中，小寒卻比大寒更為寒冷，可說是全年二十四節氣中最冷的節氣。常有冷在三九的說法，而三九天又恰恰在小寒節氣內。」駱醫師說，所謂的三九天，其實是從二十四節氣中的冬至這一天算起的九天稱為 一九，往後順數每隔九天為一階段，稱 二九、三九。

小寒是一年二十四節氣中的第二十三個節氣，在每年的1月5日至7日，太陽黃經285度時。《歷書》：「斗指戊，為小寒，時天氣漸寒，尚未大冷，故為小寒。

正所謂「冷在三九，熱在三伏」，小寒是最寒冷的節氣也是陰邪最盛的時期。故從飲食養生的角度出發，要特別注意在日常飲食中，多進食一些溫熱食物以補益身體，御防寒冷氣候對人體的侵襲。

《內經》曾指「冬省鹹增苦，寒宜大補，以養心氣」。小寒因處隆冬，土氣旺，腎氣弱，故飲食方面宜少鹹增苦，補心助肺，調理腎臟。另外雖小寒是進補佳期，但非無目的地吃大量滋補品。應食補、藥補相結合，以溫補為宜。日常食物中屬溫性的食物有：

小寒養生溫補食物推介

牛肉 羊肉 核桃 南瓜 栗子 大棗 桂圓 荔枝 香菜 佛手 生薑 韭菜

駱醫師提醒，進補講求對證，否則適得其反。切記如身體在感染發炎狀態，如感冒發燒、喉嚨痛、急性腸胃炎、皮膚瘙癢等，則不宜進補，以免加重病情變化。

南瓜價錢便宜，無論做湯品還是甜品都相當適合。

只要將薑片加上少量黑糖水，馬上變成保暖飲品。

飲酒取暖不可取 保暖可靠按穴位

有保暖的食物，自然有寒涼的食物，駱醫師提到梨、奇異果、甘蔗、甲魚、田螺、鴨肉等都是寒涼食物，會傷及人體陽氣。她亦表示飲酒暖身不可取。因酒精會令皮下微血管擴張，初段會使得身體短暫變暖，但血管持續擴張，反而將體內熱能帶到肌表，導致失溫，較飲酒前更為寒冷。

平日用來加餸的燒鴨，原來亦是寒涼食物，在小寒等天氣不應多吃。

除了食物保暖外，駱醫師亦提供3個冬季保健穴位，不時按壓有助血氣流行更加順暢。

揉按搓以下穴位，力度不宜太大，宜有溫感為佳。

（一）足三里

穴位位置：小腿前外側，外膝眼（犢鼻）下3寸，脛骨前緣外一橫指（中指）處。

保健第一大穴。具有調理脾胃、調補氣血、扶正培元之功。

（二）腎俞

穴位位置：腰部第二腰椎棘突下旁開1.5寸處。

腎之背俞穴，具有溫補腎氣、健利腰脊、耳聰目明之功效。

（三）湧泉

穴位位置：足底部，卷足時足前部凹陷處。

腎經之井穴，具有振奮腎陽、醒腦開竅之功。

分層穿衣保暖法

寒流來到，穿再多衣服都無法保暖？或許是選錯了材質跟穿衣方法有誤，怕凍的朋友不妨可以試試跟隨駱醫師的分層穿衣保暖法。

第1層 閉合及延展性好

這層是接觸皮膚的衣服。尺寸和材質宜選有伸展性，能夠和身體緊密貼合，而能吸汗排汗，保存體溫，讓體溫鎖在衣服內。

第2層 與身體保留一些空間

即是內搭衣。注意尺寸不宜太小，要與身體有一些空隙，才不會影響血液循環。材質宜選純棉或羊毛羊絨，較能保暖。

第3層 鎖住暖空氣

這是外套脫下會看到的衣服。材質可選針織衫、運動服、鋪棉衣或絨毛衣，能鎖住圍繞在周邊內部的暖空氣。

針織衫保暖又有冬日氣氛，怕凍者必備。

第4層 能擋風防水

即是外套。材質可選羊毛或羽絨外套，如有機能性布料更好，例如能擋風防水，即使在寒冷戶外，也能相當保暖，讓體溫可以維持在舒適的狀態。

第5層 圍巾手套亦重要

寒風易從領口或袖口吹進身體。因此如在戶外時間較長，可佩帶手套，或選擇高領衣服替代圍巾。

註冊中醫師駱裕雯為中文大學中醫學理學碩士跟浸會大學中醫學學士及生物醫學理學士。

