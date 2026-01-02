小寒2026│小寒湯水食譜推薦！型男中醫教你湯水養生 仲有一款食物可禦寒

最近天氣乍暖還寒，原來已經不知不覺踏入二十四節氣中的小寒，雖說是小寒，一般人認為大寒冷於小寒，然而在氣象紀錄中，小寒卻比大寒更冷，可說是全年二十四節氣中最冷的節氣。這次就請來徐澤昌中醫（Roy）為我們分享小寒的補身湯水食譜，以及其他養生攻略。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

小寒要補身養生 傳統食糯米飯原來有幫助？

對於小寒，很多人第一個問題就是，與大寒有甚麼分別？中醫Roy就表示，大寒和小寒一樣，也是表示著天氣寒冷程度的節氣。兩者都同屬冬季的節氣，在養生上應固守封藏，亦即是固護精氣，滋養陽氣，將精氣內蘊於腎，化生氣血和津液，促進臟腑生理功能。

廣告 廣告

在二十四節氣中，冬季分6個節氣，包括立冬、小雪、大雪、冬至、小寒跟大寒。

民間有「三九補一冬，來年無病痛」的說法。中醫學認為，天人相應，「春生、夏長、秋收、冬藏」。冬季是封藏的季節，天氣寒冷，食慾旺盛，此時調補，更有利於精微物質的吸收與閉藏，達到改善人體虛損狀態的目的，所以小寒亦是補身養生的好時間。廣東人傳統會在小寒會吃糯米飯，原來是因為糯米屬性甘、溫。具有補中益氣，健脾止瀉，縮尿，斂汗的作用。在寒冷的小寒節氣中食用糯米飯，有溫補脾胃，禦寒的作用，可見古人甚有遠見。

只要有適當的運動跟飲食，在二十四節氣中的冬季節補身及養生，往往得到不錯的效果。

按照傳統，廣東地區人士會在小寒時享用糯米飯，原來亦是為了補身禦寒。

進補要睇體質 湯水養生又補身

到了現代，除了吃糯米飯，在二十四節氣中的小寒時應在飲食上根據個人體質進行調補，如容易畏寒肢冷的陽虛人士，可進食羊肉、核桃等補陽之物；容易氣喘、自汗的氣虛人士，可進食山藥等。補身時講求對症下藥，否則容易出現反效果。

湯水方面，Roy就推介大家可以煲補身養腎的湯水－「黑豆烏雞湯」，只需黑豆30克、烏雞一隻、杞子15克、淮山30克、紅棗4粒，再煲煮大概1個半小時即可，有助健脾益腎，補氣養血，最好一星期服用一至兩次，但謹記感冒期間忌服。他同時提醒，小寒節氣天氣寒冷，長者及患有心臟病、血壓高的人士要特別留意身體的變化。

黑豆有補腎作用，而且味道清淡，用來搭配湯水就最好不過。

補身記得要根據體質而進行調補，切勿胡亂以湯水進補，否則有機會越補越差。

Roy除了是中醫，更是健身教練，他有不少養生補身心得。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

相關文章

【二十四節氣】冬至食得太油膩腸胃不適？中醫教分清肚痛/胃痛按咩穴道！

【二十四節氣】男朋友要學！大雪M到唔洗淨飲暖水 中醫幾招舒緩經痛+去水腫

【二十四節氣】小雪唔想手腳冰冷？中醫湯水推介+5個動作即時暖返

【二十四節氣】立冬湯水│轉天氣易鼻敏感？中醫一招解決眼腫/流鼻水/乞嗤三大問題

【二十四節氣】霜降補身好時機 中醫解答7大備孕疑問 暖宮/寒熱底補身/增加懷孕機會

【二十四節氣】寒露壯陽唔洗食人參？中醫解答男人最重要8大問題 壯陽/陽痿/養腎

【二十四節氣】秋分防乾燥 中醫天然防敏感護膚偏方 想皮膚好要少食呢樣食物

【二十四節氣】白露想補腎養肺 亂食中藥補品越食越差 補腎丸/靈芝孢子係咪真有用？

【二十四節氣】處暑引秋困唔洗靠咖啡 中醫師教你食水果+湯水潤肺醒神

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，並以Yahoo電郵免費登記成為會員，即時可完成簡單任務賺取Ypoints，憑分即可換領不同獎賞！ 新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！