麵包食譜｜小山園抺茶焦糖三角包

一直都好鍾意食九龍灣某間麵包店嘅抹茶焦糖三角麵包，但每次都好難買到，因為好快賣晒！而佢地都係用小山園既抹茶粉做呢款包！今次終於自己整到出黎啦?以後唔洗同人搶！個包係外脆內軟架?

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

高筋麵粉 250g

小山園抹茶粉 10g

酵母 3g

糖 20g

鹽 2g

湯種 60g

牛奶 120ml

牛油 25g





作法:

1 ：

先製作焦糖抹茶牛奶醬，把牛奶40ml牛奶加熱至微溫，倒入6g小山園抹茶粉攪拌均勻，把糖及水放進煲內加熱至變啡色（請勿加熱至太深色，因為會變苦）。焦糖醬隨即離火，立即加入牛奶抹茶液快速攪拌，再開小火加熱及攪拌均勻，放涼備用。

2 ：

把材料1-5放入廚師機攪拌，逐少加入牛奶，打至均勻後，加入湯種。

3 ：

麵團打發5分鐘後加入牛油，打發至麵團呈光滑狀態停止，大概15-20分鐘。

4 ：



吐司放涼後，隨即切成三角狀，掃上焦糖抹茶牛奶醬，放入焗爐以180度焗5分鐘。

