小島工作室十周年曝光恐怖遊戲《OD》新預告！與Xbox合作《P.T.》氛圍感滿點

小島工作室成立十周年，與Xbox合作恐怖遊戲《OD》最新預告公開（圖源：Kojima Production）

小島工作室在今（23）日宣布成立 10 周年，特別舉辦紀念會「Beyond The Strand」，回顧從當初離開 Konami 一無所有只租了間小小辦公室開始，直到現在小島工作室的輝煌，同時更與 Xbox 負責人菲爾公開先前合作的恐怖遊戲《OD》最新預告。

在十周年紀念活動「Beyond The Strand」上，小島秀夫與 Xbox 負責人菲爾史賓賽公開先前 2022 年公開的合作新恐怖遊戲項目《OD》最新預告「KNOCK」，主角在詭異的空屋中用火柴點起了蠟燭，點燃了嬰兒形狀的蠟燭、點燃了頭顱形狀的蠟燭，空間意象開始爬竄，是誰在你身後？其中的氛圍讓人不禁想起小島秀夫當初 2014 年推出試玩版的恐怖遊戲《P.T.》。

廣告 廣告

由曾演出《牠》、《牠：第二章》《龍與地下城：盜賊榮耀》的蘇菲雅莉莉絲（Sophia Lillis）擔任女主角，其他演員名稱還包括曾演出《尤里的復仇》中尤里的烏多基爾（Udo Kier），以及《高校十八禁》、《飢餓遊戲：鳴鳥與蛇之歌》 的杭特薛佛（Hunter Schafer）擔當本次的角色演出。

雖然沒有更多資訊關於發售時間或者故事更多大綱，但光是看到這樣毛骨悚然的演出預告，已經獲得不少玩家的關注。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk