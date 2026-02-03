小島秀夫出走後留下最好禮物！Konami最新數據揭《潛龍諜影》系列破6500萬仍是旗下最成功遊戲

由日本傳奇遊戲製作人小島秀夫於前東家 Konami 任職時所打造的潛入諜報射擊遊戲《潛龍諜影》系列在過去 28 年以來早已一次次證明了它在遊戲圈中的地位。而雖然小島秀夫已經離開 Konami，但去年 Konami 推出的《潛龍諜影》三代重製版《潛龍諜影Delta 食蛇者》也再度獲得了成功，廣獲玩家好評。而最近 Konami 也更新了《潛龍諜影》系列的總銷量，確認已經突破 6550 萬套，也是 Konami 旗下迄今為止總銷量最高的遊戲 IP。

(Credit:KONAMI)

廣告 廣告

根據 Konami 最近在官網公布的最新數據，統計至去年 12 月底為止，旗下銷量最好的遊戲是《潛龍諜影》系列，自 1987 年 7 月一代《潛龍諜影》問世以來，全系列已經賣出了 6550 萬套，遠比排名第二的《遊戲王》系列總銷量 3250 萬多出兩倍，兩者差距 3300 萬，足見傳奇製作人小島秀夫即便已經離開 Konami，但他留下的《潛龍諜影》到底有多成功，以及影響力有多深。

此外，Konami 也分享，他們推出的日本職棒手遊《職棒野球魂A》總下載量截至去年 9 月為止已經突破 6600 萬，超越《實況野球》手遊。並且，在 Konami 旗下手遊中，最成功的是足球遊戲《eFootball》，截至目前為止系列全球下載量已經突破 9.5 億，距離 10 億大關只差最後一步。