小島秀夫出走後留下最好禮物！Konami最新數據揭《潛龍諜影》系列破6500萬仍是旗下最成功遊戲
由日本傳奇遊戲製作人小島秀夫於前東家 Konami 任職時所打造的潛入諜報射擊遊戲《潛龍諜影》系列在過去 28 年以來早已一次次證明了它在遊戲圈中的地位。而雖然小島秀夫已經離開 Konami，但去年 Konami 推出的《潛龍諜影》三代重製版《潛龍諜影Delta 食蛇者》也再度獲得了成功，廣獲玩家好評。而最近 Konami 也更新了《潛龍諜影》系列的總銷量，確認已經突破 6550 萬套，也是 Konami 旗下迄今為止總銷量最高的遊戲 IP。
根據 Konami 最近在官網公布的最新數據，統計至去年 12 月底為止，旗下銷量最好的遊戲是《潛龍諜影》系列，自 1987 年 7 月一代《潛龍諜影》問世以來，全系列已經賣出了 6550 萬套，遠比排名第二的《遊戲王》系列總銷量 3250 萬多出兩倍，兩者差距 3300 萬，足見傳奇製作人小島秀夫即便已經離開 Konami，但他留下的《潛龍諜影》到底有多成功，以及影響力有多深。
此外，Konami 也分享，他們推出的日本職棒手遊《職棒野球魂A》總下載量截至去年 9 月為止已經突破 6600 萬，超越《實況野球》手遊。並且，在 Konami 旗下手遊中，最成功的是足球遊戲《eFootball》，截至目前為止系列全球下載量已經突破 9.5 億，距離 10 億大關只差最後一步。
《最後生還者》影集第三季是最終季？HBO節目負責人語出驚人：「看起來是這樣」
由 HBO 所製作的遊戲改編影集《最後生還者》自 2023 年發布第一季以來，前兩季都獲得了許多成功，第一季當時入圍了 24 項電視影集最高榮譽艾美獎肯定，去年第二季開播時也延續了第一季的成功，創下超過 500 萬名觀眾同時收看第一集的紀錄，而當時第二季劇情收在了喬爾死亡後，艾莉與狄娜將踏上復仇之路，後續的旅程就是第三季劇情了。而最近，HBO 節目部負責人 Casey Bloys 似乎也確認，《最後生還者》影集第三季將可能會是最後一季。
新年禮物2026｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔
聖誕結束新年的優惠火速跟進！今秋剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 再次在 Amazon 上出現了幅度可觀的折扣，現在低至 US$299 便可入手，換算後約為 HK$2,320。
【TGS2026】「Bushiroad」與「Outerplane」攤位照片報導！獵人×獵人新作試玩與超美麗Coser也登場！
於2026年1月29日(星期四)開幕的大規模遊戲展會「2026台北國際電玩展(以下稱台北電玩展2026)」 將 []
日男運錢為何連環中招？ 日港連劫6億日圓太離譜！
這起跨國連環劫案簡直像好萊塢劇本，主角是一名50多歲的日本男子，他帶著1.9億日圓巨款從東京羽田機場出發，沒想到停車場就遭遇4名歹徒噴催淚噴霧、鎚砸車窗的驚魂一刻，幸好力保不失逃過一劫。結果飛抵香港上環，才下機沒多久，又在找換店外被兩名賊人搶走5800萬日圓背包，逃逸車輛還棄置在附近。
Apple 史上最貴，最大電池手機，iPhone Fold 頂級配置或超2500美元
文章來源：Qooah.com 近期供應鏈爆料顯示，預計 Apple 首款摺疊屏手機 iPhone Fold 將在2026年秋季與 iPhone 18系列一同發佈，這將會是 Apple 有史以來最高級的 iPhone 裝置。 還有博主表示，iPhone Fold 機身內置 5500mAh 大電池，對比 iPhone 17 Pro Max 電池的 4823mAh 容量大不少，是 Apple 迄今為止電池容量最大的 iPhone。 為了減少裝置的厚度，Apple 首款摺疊屏電池將採用矽碳負極電池技術，通過在手機電池的負極材料上加入一些硅元素，從而提高電池的能量密度，再同等電池體積的情況下提升電池容量。 規格方面，iPhone Fold 內屏的尺寸約為 7.8吋，屏幕比例約為 4:3，採用 Samsung 獨家供應的 LTPO OLED 面板，支援 120Hz 動態刷新率。外屏約為 5.3吋，可以兼顧單手進行操作，但不支援 Face ID，支援側邊指紋識別。此外，首發搭載 A20 Pro 處理器，後置 4800萬雙鏡等。 實測最便宜 ANC 耳機！小米 REDMI Buds 8 Lite 開箱
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
PlayStation 聯乘 LE SSERAFIM 金采源陪你過新年！PS5 主機限時激減優惠，有機會加送韓國潮牌 Wiggle Wiggle 限量精品！
PlayStation 今年的新春優惠企劃以「Love of Play」為名，更找來全球超人氣女團 LE SSERAFIM 成員 KIM CHAEWON 金采源擔綱主角主演一系列賀年短片，同步更有大家最關心的 2026 新春購物優惠，多款熱門硬件如 PS5 主機、PlayStation VR2 均有驚喜折扣，更有超可愛的韓國品牌聯乘精品，各位機迷絕對不能錯過！
情人節心理測驗｜單身貴族過來 三個選項看你未來伴侶是什麼類型和何時發展新戀情
情人節將至，總喚起大家想好好戀愛的願望。如果現時單身的你，身邊還未有心儀對象，但非常渴望找到適合自己的另一半，可試玩以下的大眾占卜，看看命運之輪是否已轉到你身上，又或者會找到甚麼類型的對象。
美國計劃將 THAAD 攔截器年產量提升至 400 顆
美國正致力於提高終端高空區域防禦系統（THAAD）攔截彈的產量。國防部已與洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）簽署一項框架協議，計劃將THAAD攔截彈的年產量從96枚增加至400枚。此公告是在本月早些時候雙方簽署了加速生產PAC-3導彈段增強型（MSE）攔截彈的首個協議後的又一進展。根據洛克希德·馬丁的說法，THAAD是一種經驗證的高效防禦系統，能夠抵禦短程、中程及中間程的彈道導彈威脅...
【Yahoo送戲飛】《得閑謹制》一場民間智慧對抗正規武裝的生死較量！
《得閒謹制》（Gezhi Town）由正午陽光出品、孔笙執導、蘭曉龍編劇，主演肖戰憑藉底層鉗工莫得閒一角，演技獲壓倒性讚譽。在內地最新累計票房已衝破4億人民幣，《得閒謹製》也被觀眾及媒體譽為肖戰的「大銀幕代表作」。
《大行》高盛：貝殼(02423.HK)估值已趨合理 降評級至「中性」
高盛發表研究報告指，貝殼-W(02423.HK)受惠於政策支持提振投資者信心、近期二手樓市場表現強勁等影響，帶動股價上升。 然而，該行認為，由於貝殼在近期股價上漲後估值已趨合理，將其評級由「買入」降至「中性」，另基於盈利修正及估值滾動至2026年底，將貝殼目標價調整至49元，貝殼(BEKE.US)美股目標價則調整至19美元。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
Steam集體訴訟案Epic Games執行長公開支持：是現存唯一「強迫抽30%」平台
日前全球最大 PC 遊戲平台 Steam 再度面臨了壟斷相關訴訟，英國負責處理經濟競爭案件的司法機構英國競爭上訴審裁處（CAT）宣布受理一起 2024 年針對 Steam 與母公司 Valve 發起的集體訴訟，該訴訟指控 Valve 利用壟斷地位價格壟斷、佣金抽成過高。這件事也讓 Epic Games 的執行長 Tim Sweeney 不甘寂寞的發文支持法院決定，並直指在 Apple、Google 都被宣判必須開放第三方支付方式後，現在 Steam 已經唯一能對所有透過平台購買的內容都抽成 30% 的平台。
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
大S徐熙媛離世一周年，在具俊曄身上看到刻骨銘心的情深：為愛人打造紀念雕像、離開了也不離不棄的守護
台灣著名女藝人大S徐熙媛，在2025年2月2日在日本病逝。在2026年2月2日，大S逝世的一周年，她的丈夫具俊曄，為她設計了一座專屬的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」，也在紀念會上正式公開。
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...
袁惟仁逝世，重溫他對音樂創作的執著信念：當你愈得意，愈需要有人當頭棒喝
台灣音樂人袁惟仁（小胖老師）逝世，2020年因為在家中跌倒而被判為植物人，今日由其二姊袁藹珍宣布袁惟仁「選擇今天離開」的消息。享年57歲的袁惟仁，除了留下王菲的〈執迷不悔〉和〈夢一場〉等經典作以外，也留下了他對創作和音樂的執著和熱誠。
米倉涼子涉毒不起訴還清白！ 阿根廷男友潛逃海外內幕！
風暴從去年8月麻藥取締部突襲米倉東京自宅公寓爆發，查獲疑似大麻成分藥物和使用器具，米倉當時不在家，但男友在場，檢方鎖定兩人共同持有調查。她多次缺席活動，僅以身體不適代讀，12月底官網首度承認搜查，強調全面配合。日媒NHK補充，男友是米倉2014年離婚後交往的阿根廷舞者，兩人低調同居，事件後男友速離日本，檢方偵查卡關。
牛雜妹走出流產陰霾宣布懷孕 孖老公感動爆喊
「牛雜妹」李亦喬2024年下嫁糖水舖太子爺招永洪，惟二人婚前曾有一段慘痛經歷，牛雜妹曾經流產，如今已事隔近600天，尋日（2日）佢興奮宣布再次懷孕，晒出同老公合照，佢摸住自己巨肚，老公就手執超聲波相，二人一臉幸福。牛雜妹當言：「我經歷了很低迷的一段時間，直到過了快要600天，我再次聽到了那美妙的聲音，我和我老公都哭了，開心了一會兒，又不敢太開心，怕突然的，這一切都會消失…」
五月天演唱會2026香港站丨3月啟德開4場 即睇搶飛攻略、票價、座位表
五月天宣布將於3月在啟德舉辦《#5525 回到那一天》25週年巡迴演唱會香港站．春暖花開版，五迷們要密切留意以下隨時更新的售票詳情！
〈Golden〉奪葛萊美獎創K-Pop先例，衝破連BTS也衝不破的Grammys高牆
2026 Grammys葛萊美獎完美落幕，今年有不少與K-Pop相關的創先河時刻，有Rosé與Bruno Mars打頭陣演出之外，還有《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪「最佳視覺媒體原創歌曲」，成為首支K-Pop歌曲衝上葛萊美獎得獎舞台的作品。