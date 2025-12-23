小島秀夫意外入坑《Kpop獵魔女團》竟看到哭！曬神曲「Golden」直呼：超級好看

知名遊戲製作人小島秀夫，過去就以熱愛各種電影和音樂聞名，經常在社群媒體上分享個人的鑑賞清單，以及觀影心得。而最近，他在個人 X（推特）上分享自己觀看了今年在 Netflix 爆紅的動畫大作《Kpop 獵魔女團》（Kpop Demon Hunters），並給出了很高的評價。

傳奇製作人都表示沉迷。（圖源：Netflix／Getty Images 編輯合成）

小島秀夫在 X 上提到自己是一時興起才會去看《Kpop 獵魔女團》，結果整個人直接入迷，看到最後還感動到哭出來。隨後更是貼出一張正在聽該劇最熱門的音樂「Golden」截圖，不難看出來這位傳奇遊戲製作人也難擋這股席捲全球的虛擬女團熱潮。

廣告 廣告

《Kpop 獵魔女團》是索尼動畫旗下團隊製作，並由 Netflix 發行推出的動畫作品，故事講述一個表面光鮮亮麗的韓國流行女團，私底下其實是獵殺惡魔的戰士。該作從今年 6 月上線後便引發全球現象級討論，其中由幕後創作者 EJAE 打造的主題曲「Golden」更是膾炙人口，不只攻佔各大音樂排行榜，串流播放量更已突破 9.1 億次大關，負責 3 名主角演唱的 Ejae（魯米）、AUDREY NUNA（米拉）和 Rei Ami（佐依），更是受邀到不同節目和活動中現場演唱。。

小島秀夫的推薦向來被視為品質保證，這次他對《Kpop 獵魔女團》的公開讚賞，更在玩家社群間掀起討論，除了長出各種《Kpop 獵魔女團》的迷因圖外，還留言笑稱：「製作人也淪陷了」、「不知道這會不會成為下一款遊戲的靈感來源」、「看來新作會出現 Kpop 了」、「獵魔女團居然獲得小島秀夫認可啦！」

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk