小島秀夫新潛行遊戲《PHYSINT》公開前導視覺！馬東石等三演員宣布參與

小島工作室與Playstation新遊戲《PHYSINT》公開（圖源：KOJIMA PRODUCTIONS）

小島工作室在今（23）日宣布成立 10 周年，特別舉辦紀念會「Beyond The Strand」紀念發表會，在恐怖遊戲《OD》之後下個與 Playstation 合作新遊戲標題《PHYSINT》公開前導視覺圖，以及部分參與演員，而多數內容包括主角部分仍然不能說，這款遊戲大家還要好好等等。

間諜潛行遊戲《PHYSINT》在本次發表會公開前導視覺，但主角身分仍然保密，官方僅公開部份參與人員，他們也同時恭喜了小島工作室成立十周年，順序分別為澳洲演員查莉弗雷澤 (Charlee Fraser) 、韓國演員馬東石以及日本演員濱邊美波。

小島工作室與Playstation新遊戲《PHYSINT》公開，馬東石等三位演員參與（圖源：KOJIMA PRODUCTIONS）

也提到之前講過的建模難處，臉部建模技術因為亞洲女性的皮膚光滑反而會導致結果相當的不自然，他們也會用最新的 PlayStation 合作技術解決，這款遊戲還要好一陣子才能有更多消息，至少會在《OD》完成之後，但也難免會有不少關注的玩家，開始猜起主角會是由誰扮演。

濱邊美波的建模展示（圖源：KOJIMA PRODUCTIONS）

