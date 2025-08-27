小島秀夫認為《死亡擱淺2》已經完結，但也寫好了三代的概念 希望交由別人來製作

胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
《死亡擱淺2 冥灘之上》（DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH）在今年 6 月 26 日發售，小島秀夫也展開全球巡迴的宣傳活動。而近日，小島秀夫巡迴來到阿拉伯，並且訪談中確認了《死亡擱淺2》就是系列的結局，但他也確實撰寫了《死亡擱淺3》的相關概念，但希望由別人來製作。
小島秀夫先前就曾提過，假如有《死亡擱淺3》的話，會交由其他人來操刀。而最近在阿拉伯的訪談中（根據媒體人 Genki_JPN 轉述），小島秀夫就直言，自己目前沒有計劃要開發《死亡擱淺3》，因為《死亡擱淺2》已經是他認為的 1 和 2 代本身的結局了。不過小島秀夫也表示，自擠確實已經寫好了《死亡擱淺3》的遊戲概念，並且保存下來，希望有人可以幫他製作出來。
而這或許就是小島秀夫先前曾經透露過，那個存滿各種點子的 隨身碟。當然，目前小島秀夫已經 62 歲，除了《死亡擱淺2》外，目前已知在開發中的遊戲就還有和 Xbox 合作的《OD》，該遊戲是目前被認為進度最快，最有可能在未來 1、2 年內推出的新作。至於另一款《潛龍諜影》的精神續作《Physint》，今年 8 月時小島秀夫才證實還在概念階段，甚至先前就預告玩家可能還要等個 5 到 6 年時間。
