小島秀夫開發恐怖遊戲《OD》真的撞鬼？和微軟去神社祈福，想挑戰1項前所未有創舉
日本製作人小島秀夫，日前公開恐怖遊戲《OD》的最新預告片後，又再次引起各路玩家分析， 想尋找隱藏在預告中的祕密。但令人更驚訝的是，小島秀夫表示他想挑戰一項前所未有的創舉，那就是成為第一位在遊戲中成功「掃描鬼魂」的開發者，甚至分享《OD》預告中使用了一個疑似靈異現象錄到的聲音。
小島秀夫在《OD》的最新預告公開後，於 Kojima Productions 工作室 10 週年活動上分享，為了呈現超現實的畫面，他們團隊特別掃描了許多「真實世界中的地點」。接著他更透露，為了《OD》他想要走訪世界各地鬧鬼的場所，希望能將真正的鬼魂掃描進遊戲中，為恐怖遊戲帶來全新的體驗，並獲得獎項。
而在《OD》掃描工作進行期間，小島秀夫分享他們工作室的房間一直傳出詭異的聲音，並且直接用在遊戲預告中。他認為應該是當初掃描的房間有鬼魂在，後來跟著團隊回到了工作室，這種詭異的「吱吱聲」是從錄音室內傳出，或許曾經有個女鬼在那徘徊，但目前大概離開了。當然，團隊為了避免任何超自然力量影響遊戲，小島秀夫還是和微軟團隊相約前往神社，希望《OD》這款遊戲能安全的完成開發。
