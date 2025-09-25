港鐵需時檢查露天段情況須頗長時間恢復
小巨蛋、北流不是冠軍！最強演唱會場地排行榜曝，這地方座位多、交通方便
這幾年，台北的大型演唱會與藝文活動越來越多，從熟悉的台北小巨蛋到新興的台北大巨蛋，國內外巨星紛紛在台北開唱，音樂會、音樂劇、歌劇等多元的藝文演出也輪番登場，讓台北的藝文氛圍持續升溫。究竟這些藝文場域在網友心中的地位如何？哪一個才是公認的「神級場館」？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點出「台北10大藝文活動場域」。無論你是想享受頂級音場、沉浸在藝術氛圍，還是為你最愛的偶像尖叫，這份榜單都能提供你場館資訊和網友評價。
No.10 Legacy TERA
Legacy TERA是Legacy傳音樂展演空間的最新據點，同時也是該品牌旗下最大、設備最頂級的展演場地。坐落於台北流行音樂中心（北流），Legacy TERA能夠容納多達1600位觀眾。它場內格局方正且無高柱阻擋視線，搭配專業的音響與燈光視訊設備，能為表演者與樂迷創造高品質的音樂體驗。2024/9/14，Legacy TERA於台北流行音樂中心（北流）以「羅大佑Legacy迎新同學會」作為開幕演唱會，11月更有「伍佰＆China Blue搖滾音樂會」接力登場，慶祝這座新場館的啟用，創下聲量高點。
到Legacy TERA看演唱會之前，需要特別注意一件事！許多網友都表示這裡的冷氣特別冷，形容「冷到懷疑人生」「冷到明顯不舒服」；因此建議前往觀賞演出的朋友，即使在炎熱的夏天，也記得隨身攜帶薄外套，以免著涼。
臺北流行音樂中心
地址：台北市南港區市民大道8段99號
電話：02-2788-6620
時間：週二至日10：00～18：00（週一休）
No.９ 國家戲劇院
與國家音樂廳合稱為「國家兩廳院」的國家戲劇院，是台灣最重要的戲劇與舞蹈表演場地之一。這座場館採「鏡框式」舞台設計，共有４層樓，設有1498個座位，並配備有升降與360度旋轉設計的舞台，可容納各式機具、布景與道具，滿足不同形式的表演需求。除了戲劇院之外，場館內還有亞洲第一個採用「張力索式頂棚」的「黑盒子劇場」，其頂棚由縱橫交錯的鋼索編織而成，讓燈光與布景的懸吊位置不受限制，舞台與觀眾席的設置也因此擁有高度彈性，非常適合各類型的實驗性演出。
國家戲劇院常年都有精彩演出，其中聲量最高的莫過於今年８月首度來台的音樂劇《日落大道》。儘管原演出者莎拉．布萊曼因確診而改由薩曼莎．莫利代打，但她的表現卻也成功收穫好評；不少觀眾盛讚其唱功與演技，直呼「非常驚豔」「決定二刷」，帶動討論度持續飆升。
▲國家戲劇院與國家音樂廳合稱為「國家兩廳院」。（圖片來源：shutterstock達志影像）
國家戲劇院
地址：台北市中正區中山南路21-1號
電話： 02-3393-9888
No.８ 華山1914文化創意產業園區
在台北，說到藝文展覽怎麼能少得了華山1914文化創意產業園區呢？這裡的前身是用來釀清酒的的台北酒廠，如今搖身一變，成為了台灣的「文創旗艦基地」。園區內不僅有餐廳、藝廊與文創商店，更提供多元的展演空間。
其中，2016年正式亮相的「烏梅劇院」就是將老酒廠的歷史記憶轉化為表演藝術的舞台。它與「果酒練舞場」和「中３館２樓拱廳」等空間串聯，讓華山成為藝術家們交流、碰撞新火花的創意搖籃。如果你也想感受老建築與新藝術結合的獨特魅力，華山絕對是個不錯的選擇。時不時還能在這裡看見歌手在街頭歡唱，感受最直接的音樂魅力！
▲華山提供多元的展演空間。（圖片來源：shutterstock達志影像）
華山1914文化創意產業園區
地址：台北市中正區八德路一段1號
電話：02-2358-1914
時間：24小時開放（依現場公告為主）
No.７ 台北表演藝術中心
你是否也曾在士林夜市旁，看見一顆巨大的「貢丸」呢？其實它就是台北表演藝術中心（北藝），由荷蘭建築團隊OMA設計的獨特外觀，讓它自落成以來就引起熱議，甚至讓官方自嘲是「貢丸、米血、百頁」，成為台北最具辨識度的場館之一。北藝中心打破傳統框架，以「３＋１」劇場設計為特色，大劇院、球劇場與藍盒子劇場可隨意組合，創造出多達12種空間配置，能靈活應對各種前衛藝術創作。這裡最特別的是貫穿建築的「參觀回路」活動，帶領民眾一窺神祕的後台，拉近與藝術的距離。
近期最大聲量，莫過於「時尚仙人」蒂妲史雲頓在2024年８月首度來台，於藍盒子帶來作品《親愛的帕索里尼》，這場華麗演出在台北進行了亞洲首次的獨家呈現，引起高度關注。儘管有部分網友反映劇場座位偏窄，但多數人仍肯定北藝中心的交通便利性與優異的音場，使其成為台北藝文重要場域之一。
▲北藝中心劇場設計相當特殊，可創造出12種空間配置。（圖片來源：shutterstock達志影像）
臺北表演藝術中心
地址：台北市士林區劍潭路1號
電話：02-7756-3888
時間：週二至日12：00～21：00（週一休）
No.６ 松山文創園區
從老菸廠搖身一變，松山山文創園區（松菸）已成為台灣重要的創意樞紐，更是國際性的文創聚落。這裡不僅扶植原創、鼓勵創新，更提供藝術家們從發想到製作、從在地到國際的完整平台，讓民眾能在此體驗無限的創意與能量。園區內擁有許多多功能展演空間，適合各式活動，例如１號、４號、５號倉庫都是挑高且平面的空間，總面積超過900坪，非常適合舉辦大型藝文展覽、商展或演唱會；而位於２樓的多功能展演廳，主廳與兩間側廳合計超過350坪，是舉辦藝術展演或論壇的絕佳選擇。
松菸長年以來透過舉辦音樂會、藝文展覽等多元活動，持續保持著高聲量與討論度。許多網友都盛讚松菸是個「散步拍照的好地方」，從國父紀念館站走過來相當方便。園區環境清幽，動線設計良好，讓人可以慢慢地逛，感受藝術家與旅人的氣息。不過也有網友提醒，園區內能停下休息的地方較少，如果能多一些設有座椅的陰涼處會更好。
▲松菸適合舉辦大型藝文展覽、商展或演唱會。（圖片來源：shutterstock達志影像）
松山文創園區
地址：台北市信義區光復南路133號
電話：02-2765-1388
時間：週一至日09：00～18：00
No.５ 台北國際會議中心
台北國際會議中心（TICC）位於熱鬧的信義商圈，以其專業的會議服務和多元的空間而聞名。儘管是以商務活動為主，但近年來其４樓的大會堂也成為許多演唱會與粉絲見面會的熱門選擇。TICC優勢在於交通便利、環境舒適，大會堂能容納超過3122人，座位採階梯式設計，觀眾不論坐在哪一排都不會被遮擋視野；加上廁所乾淨、走廊還有飲水機，讓不少粉絲稱讚不已。
不過，這裡的「演講廳」氛圍也讓部分粉絲直言更適合靜態演出。由於無法額外搭建延伸舞台，不少唱跳歌手的表演少了多元呈現，後排觀眾也因為距離而表示連看螢幕都有些吃力，「我要看的是演唱會那種氛圍沉浸感，而不是這樣演講廳」「舞台看起來超小」「在後面就是連螢幕都要拿望遠鏡看」。
▲TICC交通便利、環境舒適。（圖片來源：shutterstock達志影像）
台北國際會議中心
地址：台北市信義區信義路五段1號
電話：02-2725-5200#3000
No.４ 國家音樂廳
與國家戲劇院合稱為「國家兩廳院」的國家音樂廳，被譽為世界百大廳院之一，是台灣最重要的音樂表演場地。這裡的特色是採「鞋盒式」設計，搭配國際級頂尖音場，讓演奏原音無需擴音設備，就能傳遞到觀眾耳中。而其「鎮館之寶」，則是全亞洲最大的機械式管風琴，其巴洛克式造型與舞台融為一體，無論在視覺或聽覺上都極具震撼力。
儘管有網友反映座位較窄，但多數人仍盛讚國家音樂廳的音場與視野，「場內座位舒適，視野良好，無論坐在哪個角落都能清楚感受到表演的震撼」「空間的設計使展演更加的優秀，雖然年代較遠但設施依然保持完美」。這裡不僅是古典樂迷的聖地，近年也曾舉辦《日本動漫交響音樂會２》《小美人魚電影交響音樂會》，讓古典殿堂與流行文化激盪出新火花。而近期備受矚目的，莫過於睽違７年再度來台的柏林愛樂。在現任首席指揮佩特連科親自帶領下，這支世界級樂團將於11月帶來３場重量級演出，吸引了大量樂迷關注。
▲國家音樂廳的音場與視野備受稱讚。（圖片來源：shutterstock達志影像）
國家音樂廳
地址：台北市中正區中山南路21-1號
電話：02-3393-9888
No.３ 台北流行音樂中心
位在南港車站與捷運昆陽站之間的台北流行音樂中心（北流），不僅是個演唱會場地，更是一座集結流行音樂與文化的機能型園區。北流主要分為「表演廳」「文化館」「產業區」和「戶外表演空間」，其中最具代表性的表演廳，能容納約5000名觀眾。表演廳內配備被稱為「北流四寶」的頂級硬體設備，包括世界知名的法國L-Acoustics K2音響系統、隔音門與電動舞台等，為音樂人提供高品質的舞台。
北流不僅是演唱會的熱門場地，近年來也舉辦金馬獎、金鐘獎等重要典禮，讓聲量持續維持高點。有部分網友提醒，雖然音響效果極佳，但「表演廳的舞台較低」，如果買搖滾區站票可能會看得很吃力。因此，建議想好好享受音樂的樂迷，可以考慮２樓座位區，「不高也不遠又能好好坐著享受音樂」。
▲北流是一座集結流行音樂與文化的機能型園區。（圖片來源：shutterstock達志影像）
台北流行音樂中心
地址：台北市南港區市民大道8段99號
電話：02-2788-6620
時間：10：00～18：00（週一休館，最後入場16：00）
No.２ 台北小巨蛋
在台北提到大型演唱會場地，多數人都會聯想到台北小巨蛋。這座可容納約15000人的多功能體育館，自2005年啟用以來，已成為台灣流行音樂與體育賽事的重要指標場館。小巨蛋以其絕佳的音效與方便的交通聞名，其非對稱式屋頂天花板設計，有效改善大空間的聲音殘響問題，加上專業的硬體設備，讓網友大讚「聲光音效很讚，看演唱會超級過癮」。此外，小巨蛋鄰近捷運站，交通非常便利，且進場與散場動線順暢，獲得樂迷們的一致好評，「交通方便，附近要逛要吃也很方便」。
這裡也是不少國際巨星到台北舉辦演唱會的首選，近１年來，劉德華、郭富城、張學友、GD、IU等天王天后都曾在此開唱，讓小巨蛋的聲量持續高漲。其中，劉德華的演唱會因康芮颱風臨時取消又延期，而引起大量討論，創下聲量高點。不過，由於場館樓梯設計較為陡峭，許多網友都提醒要特別留意腳下安全。也有人分享自身經驗，表示「３樓太高太可怕」，而「２樓看台」則是視野與舒適度兼具的好選擇。
▲小巨蛋以其絕佳音效與方便交通聞名。（圖片來源：shutterstock達志影像）
台北小巨蛋
地址：台北市松山區南京東路4段2號
電話：02-2578-3536
時間：週一至日09：00～22：00
看更多：台北小巨蛋演唱會美食攻略！19家必吃推薦：全台最強炸雞、創意肉夾饃
No.１ 台北大巨蛋
在近期的台北演唱會場地版圖中，台北大巨蛋無疑是最受矚目的新星。這座位於信義區的巨蛋級場館，以全台唯一的４萬人室內容量，正式開啟了台灣大型演出的新篇章。大巨蛋配備了國際級的音場系統與專業高空吊掛設備，能依據演出規模，從１萬人的劇場式舞台到４萬人的中央舞台提供多樣化的配置。這讓大巨蛋不僅適合國際級棒球賽事，也為演唱會、音樂劇等大型表演帶來更多可能性。
自2024年８月通過消防安檢後，大巨蛋便成為眾多巨星的首選。截至今年８月，周杰倫、張惠妹、林俊傑、五月天、太妍都已經站上大巨蛋舞台，接下來還有韓國男團SUPER JUNIOR與NCT DREAM等，甚至連韓國流行音樂頒獎典禮《金唱片獎》都宣布將在此舉辦。
然而，場館大也並非沒有缺點。許多網友都點出大巨蛋回音過大、聲音聽起來很悶的問題，有人形容「聽得很痛苦」，「聲音從前面來，很像看電視的感覺」。雖然大巨蛋在交通上占盡優勢，但音場和視野問題仍是不少樂迷心中的一大隱憂。
▲大巨蛋不僅能舉辦棒球賽事，也是許多巨星辦演唱會的首選。（圖片來源：shutterstock達志影像）
台北大巨蛋
地址：台北市信義區忠孝東路四段515號
電話：02-2722-8811
▲台北10大藝文場館網路聲量排行榜。（圖片來源：網路溫度計）
分析說明：
本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2025年08月17日。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫
點我【台北10大藝文場館】看原文
更多食尚玩家報導
史努比周邊「這天」開搶！電子鍋、帆布袋36款，加碼史努比＋查理布朗見面會
冰箱太耗電怎麼辦？凡士林塗「１地方」有效救電費，加碼台電７招省荷包
借發財金沒還會怎樣？他遭紫南宮催債，過來人示警：恐衰到完全留不住錢
寶可夢粉絲集合啦！壽司郎推３間「寶可夢主題門市」，７款集點周邊一次看
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
遊日旅客限定福利：免按金入手日本櫻花版西瓜卡！即睇購買地點與注意事項
去日本旅行，交通卡是必備工具。大家熟悉的 Suica（俗稱西瓜卡），綠色企鵝版本需支付500日圓按金，但針對訪日旅客推出的 櫻花版「Welcome Suica」卻完全免押金，外型更添收藏價值。這張卡可用於電車、巴士、便利店及餐廳付款，效期為28天，非常適合短期旅客使用。去日本，這張卡幾乎必定要入手！Yahoo 旅遊 ・ 28 分鐘前
韓國MAMA頒獎禮丨盲盒門票9.30公開發售 韓國MAMA Awards 11月登陸啟德主場館！即睇搶飛攻略、演出陣容、票價、座位表
韓國年度盛事MAMA頒獎禮今年將重回香港，於11月28及29日一連兩日在啟德體育園主場館舉行！《MAMA》一直雲集頂流韓星，去年在日本舉行的《MAMA》就有G-Dragon、太陽、IVE、aespa、ENHYPEN等！首輪盲盒門票即將於9月30日開賣，即睇以下售票詳情！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 個月前
日本人的有薪假使用率全球最低？！但日本人卻不覺得累的原因大公開
旅遊預訂網站Expedia在全球11個地區，進行了「國際有薪假比較調查」。結果發現，在全球11個地區中，日本的有薪假使用率是最低的，不過日本人卻不覺得自己缺乏休假？是因為日本人太熱愛工作嗎？還是背後有什麼祕密？馬上揭曉原因報你知！ 首圖來源：PIXTALIVE JAPAN ・ 1 小時前
股市旺 大行在港擴軍復置高管
隨着本港新股上市興旺，加上交易活動復甦，英國《金融時報》引述知情人士表示，包括德意志銀行、摩根大通、渣打、花旗及星展等多間大型銀行，正重新在港配置高管職位，並且擴充人手，以滿足持續增長的銀行業務及財富管理服務需求。信報財經新聞 ・ 7 小時前
市道轉旺｜傳摩通渣打等外資大行在港招聘搶人才 以應對銀行、理財需求激增
由於大量中國企業將香港作為離岸融資場所，香港金融業正在獲得發展動力。英國《金融時報》引述知情人士報道，德意志銀...BossMind ・ 17 小時前
據報多間大行增加在港人手 渣打(02888.HK)已招聘10名高管
外電引述知情人士報道，多間大行開始在香港招聘人手，包括德意志銀行、摩根大通、渣打(02888.HK)、花旗和星展，以滿足日益增加的銀行及財富管理業務需求。AASTOCKS ・ 16 小時前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 22 小時前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 2 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 2 天前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 1 天前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 1 天前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 19 小時前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 1 天前
樺加沙打風｜梁芷珮屋企露台變小泳池 陳家樂連詩雅愛巢窗邊縫隙湧入雨水
超強颱風樺加沙（Ragasa）襲港，多處地方有狂風大驟雨及雷暴，天氣非常惡劣。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
美股日誌｜AI累大市兩連跌 金價高位回落
美股連續兩日先升後回，道瓊斯指數跌160點收市，納斯達克指收跌0.5%。AI相關股繼續涯沽。美國財政部長貝森特表示，聯儲局今年應該減息1厘至1.5厘，但有局方官員對今年再減息提出質疑。美元回升，美匯指數反彈至超過1星期高位。金價回落，油價連續兩日顯著上升，見近一個月高位。油價上升，市場憂慮俄羅斯以至伊朗、委內瑞拉的最新局勢會否對供應有影響。Yahoo財經 ・ 4 小時前