小巴車廂告示要求乘客「大聲啲落車」(Threads圖片)

小巴上早前有便衣警員「放蛇」，無佩戴安全帶的乘客全部被票控，引起市民關注。近日有網民發現小巴告示要求乘客「大聲啲落車」，莫非又有新規矩？

根據網民在社交平台Threads上載的小巴車廂手寫告示，寫上「如要落車請按鐘落車，大聲啲落車，多謝合作」。該名網民反問「大聲啲落車係乜嘢玩法？落車要落到嘭嘭聲咁？」

網民估計寫漏字

有網民猜測「可能寫漏字：請按鐘落車或大聲啲嗌落車」另有網民笑言「太細聲唔知你落咗車未」，「喺車門位大聲講：等我落車先」，「踩爆車廂地板」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/小巴又有新規矩-車廂告示要求乘客-大聲啲落車-/618750?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral