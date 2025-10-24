小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶 亮出委任證斷正 東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo

支聯會被指煽動顛覆案 再延至明年一月開審
【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。
網上流傳疑似執法過程的車廂錄影片段，可見一輛滿載乘客的小巴停車後，一名戴太陽眼鏡男子站起身亮出委任證表示「全部人唔好郁，差人，警察」，隨即逐一點算乘客是否有扣上安全帶，並要求乘客出示身份證。影片中至少有 7 名乘客被指未有繫上安全帶。
最高罰款5,000元
根據《道路交通（安全裝備）規例》，凡乘坐設有安全帶的公共小巴，乘客必須繫上安全帶，否則最高可被罰款 5,000 元及監禁 3 個月。警方表示，會持續針對公共服務車輛的交通違例情況採取執法行動，以確保道路安全暢順。
