小巴安全帶｜警「放蛇」執法惹熱議 小巴總會：乘客如發現安全帶不妥 即通知司機備案｜Yahoo

網上流傳車 cam 片段，上周五（24 日）有便衣警員在小巴「放蛇」執法，發現有乘客未佩戴安全帶。

【Yahoo 新聞報道】警方上周五（24 日）派出便衣警員在小巴「放蛇」執法，票控沒有佩戴安全帶的乘客。有關車 cam 片段在網上流傳並引起熱議。香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，發現多數年輕人會佩戴安全帶，長者則較少，如發現對方沒有戴安全帶會勸喻。現時有系統偵測乘客是否有佩戴安全帶，政府規定由 2023 年 9 月 1 日起，所有新登記的公共小巴須安裝系統方獲續牌。張漢華指，安裝有關系統耗資約 3 萬元，希望政府資助全港小巴安裝。

張漢華今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問。對於有聽眾反映小巴上的安全帶難以拉出來，他回應稱每年小巴驗車都會檢查安全帶彈性，如果不能拉出來，則無法通過檢驗。他建議，如果乘客上車發現安全帶難以拉出來，首先要通知司機，讓司機備案，若有警方執法行動，司機可以作證，「發覺唔妥就同我講，備咗案先，我抄低」。

安全帶「污糟」？張漢華：收工會清潔

此外，有聽眾稱小巴上的安全帶「污糟」，張漢華稱平日收工清潔車廂時都會清潔安全帶，「都會抹一抹，拉一拉佢」。張漢華又指，他留意到年輕人多數會戴安全帶，「無彈性或者個扣有問題都即刻同司機講，長者就好少」。被問過去一周警方的突擊執法行動是否有增加，張漢華就稱小巴乘客須佩戴安全帶的安排已實施 21 年，警察經常有上車抽查。

由 2023 年 9 月 1 日起，所有新登記的公共小巴須安裝佩戴安全帶偵測及警示系統，才可獲得運輸署發牌。張漢華指，目前全港有 184 輛小巴有安裝系統，惟安裝費用要 2 至 3 萬元，他希望政府提供資助。該系統能偵測小巴乘客是否有佩戴安全帶，並設有屏幕顯示，有佩戴的會顯示綠色，無戴的則會顯示紅色，並會有警示聲響。