小巴營辦商擬今年中測試網約小巴 試行荃灣至佐敦 乘客應用程式預約上落車點(林尊豪報道)

【Now新聞台】《運輸策略藍圖》提出今年中起，會在一條小巴路線測試需求導向公共交通模式，讓乘客透過應用程式預約上車。有小巴營辦商表示初步打算，在來往荃灣至佐敦線試行，相信可善用閒置小巴。

佐敦白加士街、寧波街一帶，是多條紅色小巴線的起點，不過在繁忙時間乘客想找車上都未必容易，用科技可否幫到手?

毛小姐：「不知道小巴(司機)是不是真的看到(應用程式)就會來，我到平時特定的小巴站，車就肯定會來。寧願在街等已經習慣了。」

趙先生：「多數都是長者不會懂得用應用程式你怎樣知道?時間更長，你排隊每個人逐個上，我如何證明已經預約?」

有小巴營辦商得到智慧交通基金的資助，聯同研發公司合作，計劃試推需求導向公共交通模式，預計年中開始先在佐敦荃灣線推網約載客服務，乘客可在應用程式預約上落車地點，預料會有不多於10架小巴參與測試，每位收費較現時車費貴不超過一成，又指商會現時有約600部小巴，但有200多部都是閒置中，希望透過預約服務改善生意同時，確保預留座位的乘客上到車，不過實際操作仍有待解決。

公共小巴車主司機協進會主席張漢華：「電話留位因為每一條線它未必有負責人接聽電話，或者司機、站長接未必如乘客講這麼明白。那個位置可能有四、五、六個人站在這裡，我就是不知道有哪一個是留位，一衝上車有五、六個人爆了棚，第六個留位上不到車他會埋怨我們，艱難在於這個問題。希望吸引乘客知道有這個網上服務後，鼓勵多一些乘搭意欲。」

商會希望服務普及後，會有更多紅色小巴線加入預約服務。運輸署回覆指希望新安排可以在現行公共交通服務之上，因應需求彈性採用更有效率的路線，以及靈活編配班次，更好照顧乘客需求，會在測試期間，檢視當中的技術問題。

#要聞