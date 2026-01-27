小斯追討行銷代理公司逾3千萬 90後唔做會計師轉行教人儲分換機票 買1.3億豪宅財力被揭發

多家傳媒報導指，因為教網友以信用卡儲飛行里數而成為網紅嘅KOL小斯（張鎌安），早前透過名下公司入稟高等法院，向一間行銷代理公司追討近3267萬元，文件提及小斯一方聲稱為被告公司提供旅客里程、信用卡獎勵計劃等促銷服務，但該代理公司至今仍有近3150萬元未繳清，於是連同利息及費用一併追討。財經KOL千頌C更爆料指，小斯平時提供嘅優惠好多時都係佢自己墊支，呢3千幾萬要追討嘅款項可能都係小斯俾住先，足見小斯財力有返咁上下。

90後嘅小斯於香港大學會計及金融系畢業，曾在四大會計師樓工作。睇落前途無可限量，但熱愛旅遊嘅小斯於2014年毅然辭職，將自己過去用信用卡儲分換機票再寫blog分享嘅興趣，變成一門事業，開設網站、社交平台及youtube分享著數攻略。小斯受訪時曾提及點解唔做會計師，佢話因為想做返會計老本行只要肯做就得。而喺小斯展開網紅事業頭幾年，佢就已經搵到比會計師更高嘅收入。

雖然小斯同唔少金融機構合作，但外界向來以為做KOL唔一定好搵得，直到去年底有傳媒爆出，一名與小斯真名張鎌安同名人士，買入價值1億3千幾萬嘅新地北角豪宅海璇II，令外界驚覺小斯吸金能力強勁。更有報導指，小斯年收入隨時高達5千萬元！

吸金能力以外，唔少人都估形象中性嘅小斯係男定女，佢就喺一個訪問中介紹自己係男仔，並認為外界對佢「雌雄莫辨」係好事，因為可以有noise，又覺得網民留意佢條美腿好好笑。

