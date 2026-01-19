小朋友至愛 脆卜卜 好食好玩 屋企以前整唔到｜雀巢宮保雞丁 去茶樓成日都會見到精緻嘅「雀巢」，原來只需要一個碗，就可以將蛋麵氣炸成雀巢形狀，再盛上經典川菜宮保雞丁，就係雀巢宮保雞丁啦！想知道點樣炸出完美嘅「雀巢」，就要睇片啦！

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

蛋麵麵餅 3個

去皮雞扒 1塊

西芹 2條

紅蘿蔔 100g

乾辣椒 15g

花椒 少量

腰果 50g

蒜頭 3瓣

薑蓉 少量

黑醋 1茶匙

糖 1湯匙

麻油 ½茶匙

油 1湯匙

料酒 1茶匙



醃料

醬油 ½湯匙

雞蛋 ½隻

粟粉 1茶匙





作法:

1 ：





[雀巢做法]蛋麵下鍋煮2分鐘

2 ：

[雀巢做法]取出瀝乾放涼半小時。

3 ：

[雀巢做法]往麵條噴油攪拌均勻

4 ：





[雀巢做法]碗內噴一層油，平均放上麵條。

5 ：

[雀巢做法]190度氣炸13分鐘。

6 ：

[雀巢做法]脫模備用

7 ：

[宮保雞丁做法]西芹去皮切段蒜頭切粒

8 ：

[宮保雞丁做法]紅蘿蔔去皮切片

9 ：

[宮保雞丁做法]去皮雞扒切粒

10 ：

[宮保雞丁做法]用醬油，雞蛋，粟粉醃雞粒醃 30分鐘

11 ：

[宮保雞丁做法]熱鍋下油，先煎雞肉至全熟，盛起備用

12 ：

[宮保雞丁做法]下花椒粒及乾辣椒炒香下蒜粒，薑蓉炒香

13 ：





[宮保雞丁做法]下西芹，紅蘿蔔，再炒一分鐘

14 ：

[宮保雞丁做法]下雞及所有調味料雞，快炒均勻

15 ：





[宮保雞丁做法]最後下腰果拌勻

16 ：





將炒好的宮保雞丁放在鳥巢內即成





