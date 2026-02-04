小朋友冇心機讀書？協康會教育心理學家分享四大提升學習動機關鍵

看著小朋友心散、沒有心機學習，父母試過鼓勵、禁用電話也沒有成效，只能眼睜睜乾著急？協康會一級教育心理學家鄭光言提醒家長並非所有孩子擅於學術，若家長為追求分數而採取高壓手段，反而會加以磨滅這類孩子的學習動機。

鄭光言從教育心理學出發，提出四個影響孩子學習動機的關鍵因素，在推動孩子變得更主動，同時維持正向的親子關係。

1. 關係感：切忌墮入「教練模式」

一旦要應付學術的要求，例如升小、預備測考等，家長很容易進入一種教練模式，而當親子關係變為教練與學員的關係，孩子便會不願聽話，開始抗拒。

試想想孩子整天在學校接受老師的指令、訓示，而回到家中，本應支持自己的爸爸媽媽也成了自己的教練，會有甚麼感受？若這種「教練模式」常常出現，甚至父母成了魔鬼教練，孩子的學習動機可能不升反跌。鄭光言提醒：正面的引導、適時的提醒、錯誤的容許、情感的關顧都是家長應該做到的。重視成績同時，也要留意不要讓親子關係變質。

身為父母要提醒自己，即使自己重視成績，也要留意不要讓親子關係變質。

2. 價值感：給學習賦予意義

當孩子覺得手上的功課乏味無趣，也沒有實際價值，自然會想放下不理。家長要讓孩子明白學習的意義是求知。縱使功課、測考未必是孩子喜歡的事情，但它們都有其價值。例如功課是讓學生鞏固所學到的知識、興趣班是為了涉獵書本以外的世界。當每一次的學習也有意思，能帶來新的體驗，便能帶來價值感，驅動孩子享受學習。

3. 期望感：相信自己做得到

當孩子預料自己應付不來，自然會表現得束手無策。而孩子的預料又從哪兒來？鄭光言提醒家長要多給予正面鼓勵：「要提升孩子的期望感和能力感，可以多向他們表達『相信你做得到』、『一起努力』、『爸爸媽媽會陪你經歷』。」相反，部分傳統責備式的教法之下，「咁都搞唔掂」、「少少嘢都學唔識」這類負面的批評會無形中令孩子覺得自己無用、能力不及，久而久之會失去學習動機。

父母要給孩子信心，讓他們相信自己做得到。

4. 收穫感：讀書帶來甚麼得著？

工作所得的薪金、完成課程後獲頒的證書，也是付出後得到的收穫。而對孩子來說，自己努力學習，在中小學的過程中應付大大小小的測考，最後能得到甚麼？每個人也有自己的答案，而父母正正要引導孩子，與他們一起討論學習對自己的意義，到底是知道個世界更多？還是能夠和其他朋友交流所見所聞？這些得著不一定能夠用分數去衡量。當孩子感覺到自己最終會有所得著，便會更願意去學習。