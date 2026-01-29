小朋友寧「谷」勿縱？協康會教育心理學家：宜按孩子「質地」施教 兼顧情緒、學習興趣

家長對孩子的學業抱有高期望，這種心態可能與本本地的升學文化有關，不少家長一直希望孩子考入一線的學校。家長為求孩子能入讀心目中的好學校，也會採取「谷」、高壓的教育手法，導致孩子情緒受影響，甚至影響親子關係。協康會一級教育心理學家鄭光言留意到近年興起Happy School、教學理念亦由傳統學術型有所改變，傳統學術好等於成功的心態是否也應轉變？

入不到好學校，就代表”Game over”？

鄭光言經常提醒時下家長，在迎合教育制度既學術要求的同時，不要墮進思維上的陷阱：學術或升大學不是孩子成功的唯一指標。有不少家長仍然認為：「孩子不能入到好學校，人生就沒有希望。」不能否認名校的資源較多或者它的認可性較高，但縱觀社會上也不乏一些幼稚園、小學、中學不是來自名校，但往後人生發展仍能取得成功的人。

留意子女「質地」 順應性格選擇教育方式

鄭光言建議家長培育子女時要留意他們的「質地」。有的小朋友在競爭性高的環境當中，會更容易激發成長和進步；相反有些小朋友不太喜歡競爭，他們需要的反而是鼓勵和空間。

廣告 廣告

教育心理學有一個名為「小池大魚」的效應 （Big Fish Little Pond Effect）。「大魚」形容有潛質的學生，「小池」則可理解為競爭力一般的學校。心理學家發現有些有潛質的學生在競爭性一般的學校裡培育，他們更自在，更能發展「學術自我概念」。他們在這個「小池」更容易脫穎而出。而研究繼而更發現「學術自我概念」對未來升學及成就有決定性的影響。

所以鄭光言強調，家長要觀察子女的特性而選擇合適的教育方式時。催谷、甚或「軍訓式」的面試班，可能會對孩子做成很大的心理壓力。若察覺到高壓、高競爭的學習環境不適合自己的子女，便不應盲目地以入一線學校為唯一目標。

有的小朋友在競爭性高的環境當中，會更容易激發成長和進步；相反有些小朋友不太喜歡競爭，他們需要的反而是鼓勵和空間。

不催谷≠放任 需平衡壓力與情緒需求

所謂「一分耕耘，一分收穫」，以孩子求學時期的刻苦，換取長大後穩定的生活、有前景的工作，是不少家長信奉的哲學。畢竟孩子長大後也要面對現實社會的競爭，到底應如何取捨？

鄭光言對此有所補充：「靜觀有一個心態叫『不用力追求』，這並非請家長「躺平」、不去追求，而是追求達標的過程不要『太chur』。若發覺孩子超出負荷，便要調節步伐，承載他們的情緒。」

他同時希望家長反思，每個人能承受的壓力、辛苦的程度不同，不能以自己當年的標準強加在孩子身上。過往育兒奉行從小要『捱得』，但新一代家長要學會兼顧孩子的情緒需求。在育兒過程中掌控壓力的多少，讓壓力成為動力。

尊重孩子獨特性 兒童為本並非孩子當家

鄭光言鼓勵家長採取兒童為本的教育模式。但他觀察到不少新一代的家長誤會「兒童為本」指由孩子作主，聽小朋友的話，讓他們做決定。他強調：「兒童為本並非讓孩子說買就買，隨時能拒絕父母的要求。在兒童為本的教育模式下，家長仍需要設立原則，不過在溝通的過程中，家長會更尊重子女的發展步伐和需要，而絕對不是放任不管。」

按照自己子女的個性、興趣、發展步伐和心理需要，調整出合適的教育方針，提供安全、支持性的學習環境，鼓勵孩子多發問、探索自己的喜好。在需要輔助時，採取引導的手法而非批評和責罵。

例如當孩子不想參加興趣班，家長可以向孩子了解，到底孩子是為著課程內容、老師的教學風格、還是其他因素而抗拒？而當家長按照孩子的狀態和需要作安排，便能達到兒童為本。

長遠而言，兒童為本比傳統的高壓教育更能培養孩子的自主學習動力，也較為重視孩子的心理健康。

在兒童為本的教育模式下，家長仍需要設立原則，不過在溝通的過程中，家長會更尊重子女的發展步伐和需要，而絕對不是放任不管。