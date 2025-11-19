她從邊緣少女變成坎城寵兒！ 小松菜奈產後復出演失憶妻！

先來張快速履歷

小松菜奈，96年2月16號山梨出生、東京長大，29歲，O型，162公分。爸佐賀人、媽沖繩血統，兩個哥哥罩她。小三跳舞、國中吹長笛，

2014年一炮打響

模特兒混了幾年，2014年《惡之教典》（The World of Kanako）直接轟炸，演那種空洞少女，新人獎抱一堆！

2015年Chanel日本大使到手，2023年升級秋冬代言，

2025年「LA MUSEUM NANA KOMATSU」線上展，54套衣服變活人偶，BoF 500榜單還點名她，時尚圈直接跪！👗

菅田將暉的甜蜜支線

2021年11月15號嫁菅田將暉，2024年3月9號寶寶報到，產後復出超兇！ORICON去年訪談她說：「當媽讓我演失憶Midori更有勁。」

IG偶爾曬家庭小照，粉絲刷「幸福到溢位！」留言區國際粉瘋狂按愛心。💕

坎城午夜的驚魂一擊

今年首度踩坎城紅毯，《出口8》（Exit 8）午夜場首映，她演「The Woman」，遊戲改編心理驚悚，8月29號上檔，95分鐘心臟狂跳！

X上預告瘋傳：「Nana眼神又在吸人！」白石晃士早誇過：「她眼神會抓魂。」網友已經在賭奧斯卡入圍。😱

作品清單快筆記

早期獨立片：《爆漫王》（Bakuman）；2016年《溺れるナイフ》（Drowning Love，主演出）、《餘命10年》（My Tomorrow, Your Yesterday，主演出）、

好萊塢《沉默》（Silence，Mónica）；2020年《糸》（Threads: Our Tapestry of Love，主演出，第六高票房）；2021年《月光影》（Moonlight Shadow，主演出）、

《寄生蟲之愛》（Parasite in Love）；2022年《餘命10年》（The Last 10 Years，主演出，30億票房）；2024年《誰是我？》（Who Were We?，主演Midori，東京影展）；

電視《給夢想》（To Give a Dream，主演出）、《Thrill》（Thrill: The Red Chapter，主演出）。MV有RADWIMPS、椎名林檎2016年《癖晒し》，廣告Gentle Monster也找她！🎞

IG帝國的邊緣美學

@konichan7 302萬粉，Bio低調，貼文高調：7月Chanel展、11月坎城照，品牌標記滿天飛！回復區「哥德Nana太神！」「母女倆未來大爆發！」

X粉絲頁@konichansource近4K粉更新美照，@konichan7pics 5K粉專門舔屏，BoF 500一出直接沸騰：「亞洲icon穩坐！」AsianWiki留言天天刷。✨

圈內小八卦

IMDb今年訪談她聊攝影：「Trabzon港那批照片是我寶貝。」BoF直呼「浪漫邊緣混搭」，粉絲網上喊：「從少女到媽媽，演技進化到外太空！」！😂」

Japhub小編有話說

小松菜奈這一路，從原宿小模到坎城午夜場，邊緣少女變時尚媽咪，簡直人生外掛！

下次IG刷到她坎城回放，趕緊留言：下一部再來嚇我們，Nana！29歲才剛熱身呢～