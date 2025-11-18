iHerb破萬好評洗護產品64折起！
小松菜奈曾是GD的緋聞女友，最後在25歲情歸菅田將暉，也許「平凡浪漫」是他們的甜蜜愛情哲學
小松菜奈與菅田將暉，這對日本娛樂圈的明星夫妻，自從於2021年11月突然宣布婚訊之後，一直保持低調，對外人鮮少透露婚後生活，連二人育有一名孩子的性別都未曾公開過。然而最近，菅田將暉在佐藤健的Youtube影片中提及了婚後生活，他表示自己為了小松菜奈，開始學煮飯。平日最常準備的是烤魚、味噌湯和白飯。看似簡單，卻承載著他對家庭與愛人的細心。
兩人之間的愛情是低調的，最初因拍攝《失序男孩》相識時，菅田對小松一見鍾情，可是小松對菅田並無特別感覺；直到第三次合作電影《線：愛在相逢時》，兩人逐漸產生默契，並在拍攝結束後開始拍拖。這段從合作到戀愛的過程平穩而自然，沒有猛烈的追求攻勢，透過陪伴與相處，培養出信任和深厚的感情。
二人在2021年無預警宣布結婚，婚禮更選址北海道，是二人曾合作拍攝電影的地點。沒有盛大的婚禮，只邀請了約20位親朋好友，貫徹他們低調的個性。到了2024年，二人更生兒育女，由兩小口的生活，變成三個人的幸福家庭。
婚後的平凡日常，更顯現出他們的幸福哲學。菅田將暉為愛人主動學會下廚，兩人平日輪流煮晚餐，一起分擔生活的大小事。這些細微的行動，遠比浪漫誇張的表白更能打動彼此的心，也讓他們的關係穩定而鞏固。
對外界而言，這種低調的幸福可能不引人注目，但對他們自己而言，每一頓親手煮的飯、每一次溫柔的體貼，都是愛的體現。小松菜奈與菅田將暉的愛情教會我們：愛情不必轟烈，平凡的日子裡也能承載最真摯的浪漫。
