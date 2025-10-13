男星花10年從又黑又胖變K-POP級帥哥！連親媽都認不出他！

（圖／翻攝自小紅書）

從外貌被取笑的高中生，到如今變身K-POP偶像級帥哥，日本音樂團體夢喰NEON成員小林翔汰近日曬出自己的10年對比照，掀起熱烈討論！

照片中，昔日的他皮膚黝黑、又有著圓胖臉型，難怪會被當成班上的「搞笑擔當」，如今的翔汰膚色白皙、髮色淺金，臉部線條明顯小了許多，氣質更顯精緻細膩。從整體造型到眼神神采，都讓人聯想到K-POP男團的偶像風格，讓不少網友驚呼「這轉變太誇張」，甚至有粉絲笑說：「媽媽都認不出他是誰了！」短短十年，他的蛻變被形容為「人生成就型變身」。

（圖／翻攝自小紅書）

不少留言也熱議他變化的關鍵，有人好奇：「到底怎麼變這麼白？」也有人分析「他本來五官底子就不錯，只是膚色深了點」、「這是美白＋氣質重塑的成功範例」。更多網友直呼：「完全像換了一個人」、「這才是真人版逆襲劇本」。

（圖／翻攝自小紅書）

照片曝光後迅速登上熱搜，留言區一片震驚與讚嘆聲！不少人表示「這組對比照太勵志」、「根本韓團帥哥現實化」，還有粉絲笑稱「跪求美白教程」。從被取笑的少年到自信登場的偶像，小林翔汰的轉變讓無數人相信—努力與時間真的能改變一切。

