小栗旬新片背後內幕曝光！ 四寶爸深夜跟韓國女神撒糖！

他根本從小就註定要紅好嗎

說真的，小栗旬這號人物，誰還記得他13歲就在NHK大河裡跑龍套？

1982年世田谷出生，180公分的大高個，1995年《八代將軍吉宗》子役出道，

1999年拍《しあわせ家族計画》正式進電影圈。結果2002年《ごくせん》當不良學生小露臉，

2005年《花より男子》花澤類一登場，直接把全亞洲少女的心偷走，

X到現在還有人翻舊照喊：「那個眼神我到現在都忘不了😭。」誰能想到這傢伙愛棒球愛到死，私底下還超會煮飯。

廣告 廣告

當上老闆之後片約反而更多，到底怎麼辦到的

2023年6月正式接掌トライストーン社長，結果完全沒冷場！2022年《鎌倉殿の13人》把北條義時演到拿獎拿到手軟，2024年自己導了短片「1/96」，

2025年6月《フロントライン》演疫情船上英雄，訪談被問到熱到快掛，他笑說：「差點熱中症，但為了戲硬撐啊！」10月Netflix《匿名の恋人たち》又來，

11月21日還跑去《さんまのまんま》跟ハン・ヒョジュ、明石家さんま鬧成一團，さんま直接喊「韓國女神來啦」，現場笑聲沒停過。

家裡四個小惡魔，他還是能保持帥到掉渣

2012年在西班牙跟山田優辦完婚禮，接著2014、2016、2020、2022連續生四個，家裡根本小型幼稚園。

他今年接受映画.com訪問時笑說：「大河拍完像第一章結束，現在小孩就是我的第二章劇本。」

台灣粉絲團（2100人）每天轉他新聞，留言永遠一句：「旬くん當爸還這麼帥，優姐壓力很大吧？😂」

社群低調到爆，但一發文就直接熱搜

X（@syun_oguri）才48K粉，可他一發文就直接上趨勢。《フロントライン》預告一出，日本網友從「旬くん又帥到犯規」刷到「疫情題材太催淚」，

台灣粉絲直接在粉絲團瘋傳：「什麼時候來台灣簽名啊！」11月《匿名の恋人たち》跟ハン・ヒョジュ的特別影像一公開，

CP粉直接暴動：「這什麼神仙組合，さんま節目根本是大型撒糖現場！」

Japhub小編有話說

小栗旬根本把「人生開掛」四個字寫在臉上吧？從子役一路演到社長，還能自己當導演、生四個娃、老婆還是山田優，重點是42歲了還能把純愛劇演得讓人心跳加速！

小編每天滑他的X跟台灣粉絲團，心臟都還在狂跳。旬くん，繼續這樣又帥又會玩，我們永遠是你的死忠後援～快帶全家來台灣吃小籠包啦！⚾