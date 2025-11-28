宏福苑五級火 大埔人集萬人力量送暖
小栗旬新片背後內幕曝光！ 四寶爸深夜跟韓國女神撒糖！
小栗旬新片背後內幕曝光！ 四寶爸深夜跟韓國女神撒糖！
他根本從小就註定要紅好嗎
說真的，小栗旬這號人物，誰還記得他13歲就在NHK大河裡跑龍套？
1982年世田谷出生，180公分的大高個，1995年《八代將軍吉宗》子役出道，
1999年拍《しあわせ家族計画》正式進電影圈。結果2002年《ごくせん》當不良學生小露臉，
2005年《花より男子》花澤類一登場，直接把全亞洲少女的心偷走，
X到現在還有人翻舊照喊：「那個眼神我到現在都忘不了😭。」誰能想到這傢伙愛棒球愛到死，私底下還超會煮飯。
當上老闆之後片約反而更多，到底怎麼辦到的
2023年6月正式接掌トライストーン社長，結果完全沒冷場！2022年《鎌倉殿の13人》把北條義時演到拿獎拿到手軟，2024年自己導了短片「1/96」，
2025年6月《フロントライン》演疫情船上英雄，訪談被問到熱到快掛，他笑說：「差點熱中症，但為了戲硬撐啊！」10月Netflix《匿名の恋人たち》又來，
11月21日還跑去《さんまのまんま》跟ハン・ヒョジュ、明石家さんま鬧成一團，さんま直接喊「韓國女神來啦」，現場笑聲沒停過。
家裡四個小惡魔，他還是能保持帥到掉渣
2012年在西班牙跟山田優辦完婚禮，接著2014、2016、2020、2022連續生四個，家裡根本小型幼稚園。
他今年接受映画.com訪問時笑說：「大河拍完像第一章結束，現在小孩就是我的第二章劇本。」
台灣粉絲團（2100人）每天轉他新聞，留言永遠一句：「旬くん當爸還這麼帥，優姐壓力很大吧？😂」
社群低調到爆，但一發文就直接熱搜
X（@syun_oguri）才48K粉，可他一發文就直接上趨勢。《フロントライン》預告一出，日本網友從「旬くん又帥到犯規」刷到「疫情題材太催淚」，
台灣粉絲直接在粉絲團瘋傳：「什麼時候來台灣簽名啊！」11月《匿名の恋人たち》跟ハン・ヒョジュ的特別影像一公開，
CP粉直接暴動：「這什麼神仙組合，さんま節目根本是大型撒糖現場！」
Japhub小編有話說
小栗旬根本把「人生開掛」四個字寫在臉上吧？從子役一路演到社長，還能自己當導演、生四個娃、老婆還是山田優，重點是42歲了還能把純愛劇演得讓人心跳加速！
小編每天滑他的X跟台灣粉絲團，心臟都還在狂跳。旬くん，繼續這樣又帥又會玩，我們永遠是你的死忠後援～快帶全家來台灣吃小籠包啦！⚾
其他人也在看
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？
大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
「國民爺爺」李順載舉殯︱河智苑致悼詞淚流滿面
【on.cc東網專訊】有「國民爺爺」之稱的韓國元老級演員李順載前日凌晨離世，享年91歲，今日舉殯，連日來也有大批韓星到靈堂弔唁，送他最後一程。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
林俊傑爆熱戀24歲女網紅！洛杉磯「情侶裝約會」全被拍 官方回應掀熱議
林俊傑（JJ）近日被網友直擊現身美國洛杉磯比佛利山莊，與24歲網紅七七（Annalisa）穿著同色系棕色外套、白色長褲一同散步。兩人步伐一致、互動看似輕鬆，被人拍下照片後上傳網路，立刻引發外界對兩人關係的討論。姊妹淘 ・ 21 小時前
再見愛人5｜李施嬅心疼車崇健遭批評首次選擇唔分手 網民：這姐姐是瘋了嗎
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，二人互相剖白，李施嬅喺鏡頭前毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，包括過往4次眼部手術皆缺席、買錯求婚戒指、唔主動籌備婚禮等等，皆令網民睇得氣憤又心疼。去到最新一集，李施嬅表示心疼車崇健遭批評，更第一次選擇唔分手。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
朱孝天遭F4淘汰 個唱門票3.8折都冇人要
【on.cc東網專訊】台灣男團F4成員朱孝天日前以個人身分在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，事後對外表示因為「家中親友去世」，但近日卻傳出是因票房不如預期。根據台媒報導指出，朱孝天個人巡演票房失利，並已宣布取消廣州場，而日前的廣東場票價為人民幣680元至280東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
迪麗熱巴拍《梟起青壤》又瘦3kg！「極端節食減重法」曝光 專家警告危險後果
迪麗熱巴為了新劇《梟起青壤》飾演「聶九羅」，在短時間內靠不吃晚餐瘦了3公斤，以呈現兼具力量與輕盈的打戲狀態。劇中角色白天是雕塑家、夜晚是獵梟高手，為了符合人物設定，她接受唐刀訓練，同時嚴格控管飲食，展現高度自律。姊妹淘 ・ 20 小時前
57歲女星遭醫師誤診！耽誤黃金時間「左眼幾乎失明」 曝痛苦症狀：每天活在恐懼中
57歲前港星李婉華2003年結婚後淡出演藝圈，移居加拿大溫哥華，近年轉型經營YouTube與粉絲互動。她近日在直播與影片中透露，兩年前左眼曾因視網膜裂孔，陷入「近乎失明」狀態，長達半年只能靠微弱視力生活，讓大批網友相當震驚。姊妹淘 ・ 1 天前
大S朋友圈「死亡是必然的」留言曝光！ 吳佩慈深夜仍會傳LINE：當她還在
已故藝人大S（徐熙媛）的微信朋友圈近日被好友吳佩慈公開，簡短一句「死亡是必然的」透露她生前對生命課題的豁達想法。她的個人頁面背景放著女兒小玥兒的照片，頭像則是她與兒子汪希箖的合照，呈現她對孩子始終如一的牽掛，也讓不少網友看得鼻酸。姊妹淘 ・ 1 天前
方媛曬「寶寶滿月萌照」產後狀態超驚人！ 60歲郭富城甜喊：被四位女神深愛
郭富城與方媛的三胎女兒郭詠心（Cheryl）迎來滿月。他在電影《內幕》香港首映禮上談及家庭近況，開心形容自己是「被四位女神深愛的幸運家庭」，同時回應外界關心的四胎話題：「暫時沒有計畫，一切順其自然。」姊妹淘 ・ 20 小時前
周嘉洛「暖男式」保護阿姐汪明荃超圈粉！台慶Deep V騷胸肌被封「港版Mingyu」，盤點「廢青金城安」人氣魅力
周嘉洛近年非常圈粉，除了成為 TVB 最年輕的「最受歡迎電視男角色」得主，更憑《愛．回家之開心速遞》金城安角色入屋，備受「一家大細」的喜愛。最近台慶周嘉洛「靚仔造型」被指似韓團 SEVENTEEN 的 Mingyu，加上《帶阿姐看世界》中的護花使者暖男表現，讓他的人氣再創新高！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Jennie擔任《換乘戀愛4》「戀愛軍師」？以嘉賓身份加入人氣戀綜，偶像的戀愛觀、會聊前度嗎？
BLACKPINK Jennie 要擔任「戀愛軍師」了！Jennie 將登上戀愛實境節目《換乘戀愛4》，擔任人氣戀綜的節目嘉賓，雖然暫未透露拍攝細節，但大家也非常期待「戀愛軍師」Jennie 的甜蜜戀愛觀！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
琳妲長文宣布家人離世 不捨道：心痛到快死掉
【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊「樂天女孩」琳妲（林羿禎），不時透過社交網分享生活點滴的她，日前悲痛宣布愛貓「逗逗」離世，長文吐露思念，字字揪心，令人不捨。陪伴她六年的逗逗溫馴乖巧，如家人般陪伴她的生活，如今離開，琳妲坦言：「心痛到快死掉」。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
「車銀優2.0」CORTIS安乾鎬原來是「情人節寶寶」！09年生、16歲的他出道6天即上熱搜，10大新臉蛋天才圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，在11月29日會來到香港參加2025 MAMA Awards的他們，令很多粉絲都相當期待！其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 3 小時前
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座TOP4：天秤愛到忘了自己，「這星座」全心付出到自己累壞
有些星座平常超理性、講道理一把罩，朋友有事他們分析得頭頭是道，但一談戀愛——理智全關、情緒全開，秒變「愛情工具人」。什麼都幫、什麼都做，還怕對方太累、太煩、太辛苦。今天就來看看，這四個「理智歸零、愛到不行」的星座 TOP4！bella儂儂 ・ 1 天前
戰隊紅人突然變大河男主？ 松坂桃李當爸後還在狂接戲！
茅ヶ崎長大的松坂桃李，1988年10月生，183cm大長腿，高中時期完全是卡片宅，誰知道20歲被哥們兒拉去FINEBOYS比賽，一不小心就拿冠軍，模特兒直接開啟。Japhub日本集合 ・ 1 天前
女友曬9個月肚 山神即將成人父
【Now Sports】智利球星阿歷斯山齊士的女友日前宣佈懷孕，而且這個「秘密」已守了9個月。阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）的現任女友Alexandra Litvinova，是俄羅斯和烏克蘭的混血模特兒，日前在社交平台分享其孕肚，並寫道：「保守這個秘密9個月真的很困難。」「懷孕這件事，你既想與全世界分享，又想獨自承受。」她續謂：「現在秘密終於公開了，能夠談論它，分享這段旅程的點點滴滴，感覺太棒了。」事實上，Alexandra在3天前才上載了一張她和山神的合照，然後寫上「1+1=3」，已經為公開懷孕一事埋下伏筆。這也會是山神首做人父。36歲的他，飼養過兩隻金毛尋回犬Atom和Humber，一向將愛犬當成自己的兒子；他目前效力於西甲的西維爾，過去也曾為烏甸尼斯、巴塞隆拿、阿仙奴、國際米蘭及馬賽等踢波。now.com 體育 ・ 10 小時前
猪子れいあ這轉身也太狠了！ 青春トレイン跳到比基尼！
說真的，猪子れいあ從兩歲就在鏡頭前晃，北海道札幌出生，長得又白又軟，簡直是天生偶像胚子。12歲那年直接考進iDOL Street，跑去サッポロSnow♥Loveits跳了好幾年Japhub日本集合 ・ 20 小時前
宏福苑五級火︱英皇宣布曾傲棐、許靖韻及洪卓立3個音樂會延期舉行
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑昨日（27日）發生五級火，全城痛心疾首。英皇娛樂剛公布即將舉行、分別是曾傲棐、許靖韻及洪卓立3個音樂會延期舉行，公告如下：東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
2025 Netflix新片11月推薦｜《怪奇物語：第5季》／《如果我不曾見過太陽：一部曲》／《魷魚遊戲：真人挑戰賽》
Netflix 11 月繼續有多部新片上架，當中令人較期待的包括Netflix熱門神作《怪奇物語：第5季第1輯》、Netflix懸疑愛情影集《如果我不曾見過太陽：一部曲》、Netflix實境節目《魷魚遊戲：真人挑戰賽》等等。大家立即記低 11 月Netflix新片片單推薦以及上架日期！Yahoo Movies HK ・ 1 天前
從《翠絲》到《眾生相》的八年電影路 —— 專訪導演李駿碩
八年前，25歲的他憑短片《瀏陽河》贏得鮮浪潮大獎、同年開拍首部劇情長片《翠絲》，到28歲自編自導電影《濁水漂流》，更令他斬獲金馬獎「最佳改編劇本」殊榮。兩年前踏入電影圈第六個年頭，李駿碩在32歲之際送給自己一份禮物 —— 自資150萬元開拍電影《眾生相》，以半自傳形式記錄過去十年在交友軟件上與不同國籍男士的邂逅。電影尚未在香港正式上映，已在本屆金馬獎入圍最佳劇情片、最佳導演等五項提名。Yahoo新聞 ・ 1 天前