小檜溪大型市集吸3000人次 信義房屋力挺

▲小檜溪重劃區於日前首度辦理大型市集，聚集百餘攤位、吸引3千多人次熱情參與。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 由小檜溪重劃區7大社區自辦的首次聯合市集於日前小檜溪熱鬧登場，共超過100組在地與特色攤位參與，更在單日內湧入了超過3000人次，信義房屋也以好鄰居身分力挺市集，除小檜溪重劃店協助籌劃，活動當天更有大業寶山、大有寶山店一同響應，三家分店不僅贊助部分帳篷，現場亦準備爆米花給到場的民眾，更設置大型氣墊溜滑梯，讓孩子們嗨翻天，與居民共度美好假期午後。

桃園市小檜溪重劃區因距舊商圈近、生活機能佳，磁吸不少人口遷入，是桃園熱門重劃區之一。位於區內的信義房屋小檜溪重劃店秉持「先義後利」精神，以在地好鄰居身分協助社區解決大小事，包括區權會召開、社區普渡舉行、等等，同仁們深獲居民信任與肯定。因此百川水硯社區動念想辦理市集，卻苦於沒有相關經驗需找人諮詢時，想到的對象便是信義房屋。

▲信義房屋力挺在地市集，提供大型氣墊遊戲區讓小朋友玩翻小檜溪。（圖／信義房屋提供）

接獲社區需求的信義房屋小檜溪重劃店主任林逸柔表示，分店的夥伴們經常穿梭在區域內的社區，居民就像自己的親朋好友，因此收到百川水硯的詢問時，便主動向其他分店有過相關經驗的學長姊請益、蒐集相關資訊，並且整理不同廠商資料與建議供社區參考，當管委會通過確定要辦理，想邀約其他社區時，林逸柔也陪同前往，一步一步看著活動成行，加上青溪里黃慈諭里長的大力支持，活動順利敲定執行。

市集活動共145個攤位，沿中央街、青溪二路上的聯辦社區騎樓以及檜稽河濱公園設置，從在地農特產品、手作烘焙美食、精緻文創小物，到實用的生活百貨，應有盡有，更有小火車供孩子們搭乘，還有街頭藝人表演，在連假午後吸引超過3000人次共同歡聚小檜溪。

除了林逸柔在事前的協助，市集辦理當天信義房屋小檜溪重劃店也熱情參與，更邀來鄰近大有寶山店、大業寶山店一同提供大會服務區帳篷、廣宣帆布，更於現場提供爆米花、搭設大型氣墊溜滑梯，吸引200多位小朋友盡情暢玩，歡笑聲從早到晚不絕於耳。

信義房屋小檜溪重劃店經理林妤臻表示，「這次很高興有機會和社區居民們一起辦理、參與這次的市集，不只凝聚鄰居們，更讓外界看到小檜溪的美好。社區服務一直是信義房屋很重視的一環，希望透過不同的服務能為社區帶來更多的幸福，未來信義房屋也會繼續陪伴大家。」

