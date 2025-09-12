小欖簡約公屋被揭偷工減料｜梁振英指淘寶發財要立品 ｜呂頌賢留醫 ICU 半月死過翻生｜9 月 12 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 9 月 12 日（星期五）。本港今晚及明日天晴，明早約 28 度，日間酷熱，市區最高約 34 度，新界再高 2 至 3 度，吹微風；明日最高紫外線指數約 11 ，強度屬極高。展望周日持續酷熱；周一、周二有幾陣驟雨，短暫時間有陽光；下週中後期天氣漸轉不穩定，驟雨增多。

【今日重點新聞】

小欖簡約公屋｜23 個螺絲被擅自切割 承建商遭發書面警告 涉事工人被炒｜Yahoo

【Yahoo 新聞】建築署於上月 30 日在小欖「簡約公屋」巡查，發現四、五樓共 23 個連接混凝土核心牆撑板的螺絲被擅自切割，已要求承建商暫停相關工序並重裝受影響撑板，其他工程照常。署方確認建築物整體結構安全，並向承建商發書面警告，要求提交報告及承擔全部費用與責任；違規分判商涉事工人已被即時解僱。當局預計原定完工日期不受影響。

Charlie Kirk 中槍亡｜DC 漫畫作者謔「希望子彈無事」遭取消連載 當局擬審查美化暴力言論｜Yahoo

【Yahoo 新聞】美國保守派人士查理・柯克於 10 日在猶他谷大學活動中遭槍擊身亡，事件引發對政治暴力升級的憂慮。DC Comics 新推《紅頭罩》系列編劇 Gretchen Felker-Martin 事後以貶損字眼評論，並稱「希望那顆碰過查理・柯克的子彈無事」，其連載隨即被取消。美方亦表明不歡迎「美化暴力和仇恨」的外國人入境，有分析指事件或加劇美國政治撕裂。

衞生署 9.18 展開人口健康調查 參加者可獲高達 300 元現金券 邀 1800 人免費體檢︱Yahoo

【Yahoo 新聞／Yahoo 健康】衞生署將於 9 月 18 日起展開 2025／26 年度人口健康調查，為期約 15 個月，覆蓋約 1 萬個住戶、 2 萬名受訪者；當中 1,800 名完成問卷者將獲邀免費體檢。完成問卷及檢查者分別可獲價值 100 元及 300 元超市現金券。署方提醒慎防偽冒訊息，並會派員上門協助未於限期內完成網上問卷的住戶。

【今日重點財經新聞】

梁振英：淘寶發財要立品 任何假冒和香港相關東西都應下架

【AASTOCKS】全國政協副主席、前特首梁振英就網傳淘寶售賣偽冒本港機構泊車貼發文，強調香港賴以為生的是誠信與守法，指平台「發財要立品」，任何假冒及與香港相關的仿名物品均應下架並報公安。他亦提到曾在平台購入自稱「冬蟲夏草」種子，經化驗證實並非所稱，最終被下架。

牛肉價格飆升 高價也擋不住美國「肉食狂潮」

【Yahoo 財經】美國牛肉價格持續攀升， 8 月按年升 13.9% ，但需求仍「異常強勁」，全國牛隻總量處於 75 年低位。未烹煮碎牛肉自 2024 年 8 月以來漲 12.8% ，牛扒升 16.6% ，超市平均每磅約 12.22 美元（約 95 元）。分析指減肥藥潮帶動高蛋白飲食，加上供應收縮與利率高企，使擴群意欲下降，形成「完美風暴」。

《港樓》中原 CCL 單周反彈 1.2% 至 138.74 點 今年第 3 高

【AASTOCKS】最新中原城市領先指數 CCL 報 138.74 ，按周升 1.2% ，逼近年初 139.25 高位，近 6 週一升一跌、走勢反覆微升。分區方面，新界西、九龍、新界東齊升，港島回落。機構指 5 月後樓價見底微升，今年暫累升 0.8% ，後續仍視美國議息及本地施政報告影響。

【今日重點娛樂新聞】

59 歲呂頌賢昏迷留醫 ICU 半月死過翻生 曾暴瘦 40 磅 出院後最新狀況曝光

【Yahoo 娛樂圈】呂頌賢因肺部細菌感染曾於 ICU 昏迷 14 天，體重暴跌 40 磅；妻子麥景婷形容個案罕見且嚴重。出院後其近況曝光，粉絲關注其康復進度與健康管理。

李金凱曝光雲南 2 千呎豪宅 開窗險失平衡摔倒嚇親網民

【Yahoo 娛樂圈】《中年好聲音 3》參賽者李金凱自述童年觸碰 5 千伏高壓電致殘，憑樂觀形象吸粉。近日回雲南上載夕陽短片，不慎在開窗時險失平衡，引來網民提醒注意安全，亦因片段意外曝光其居家環境而引發討論。

「馬蹄露侄仔」YouTuber 馬米高花一年申請移民最終美國夢碎 鏡頭前爆喊：明星會如何應對？

【Yahoo 娛樂圈】馬米高拍片自述 O1 簽證獲美國移民局批准，但最終簽證面試被拒，令其赴好萊塢計劃受挫。他在鏡頭前落淚，分享挫敗與自我調適，並拋問「明星會如何應對？」引發網民共鳴。